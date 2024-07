Yamal jako nový Messi? Vyhoví si se všemi spoluhráči, je chytrý a hraje dobře dozadu, říká expert Horváth

V čem Španělsko předčilo Francii kromě počtu vstřelených gólů?

Francouzi vedli, ale o náskok rychle přišli. Španělé byli od začátku lepší. Byť prohrávali a vývoj zápasu pro ně nebyl příznivý, ukázali velkou kvalitu a zaslouženě vyhráli.

Obrat Španělů nastartoval šestnáctiletý talent Lamine Yamal gólem z 25 metrů a stal se novým nejmladším střelcem v historii Eura. Může z něj vyrůst nový Lionel Messi, ke kterému je už teď přirovnávaný?

Nevím, jestli Messi, ale jeho kvalita je skvělá, dobře hraje i dozadu. Úžasně si vyhovuje se všemi spoluhráči, je chytrý a velmi dobrý hráč.

Druhý finalista vzejde ze středečního souboje mezi Anglií a Nizozemskem. Podle toho, jak se oba týmy na turnaji prezentují, lze předpokládat, že Nizozemci budou tvořit, Angličané poctivě bránit a o vítězi rozhodnou pokutové kopy. Může se to stát?

Jako fanouškovi by se mi líbilo, kdyby to skončilo třeba 2:2 v základní hrací době a rozhodovaly až penalty. Doufám, že Holanďani budou útočit a budou dobří. Že půjdou třeba do vedení a Angličané budou muset hrát, aby dotáhli skóre. Tipuji, že Anglie vyhraje.