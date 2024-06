České fotbalisty přivítal v hotelu personál vlajkami, s týmem přicestoval už i náhradník Ševčík

Jeden hráč ve výpravě chyběl, konkrétně Ladislav Krejčí, který jednal ve Španělsku o přestupu ze Sparty do Girony. Důrazný stoper se měl k národnímu týmu připojit večer a nepřijde o žádný trénink, ten čtvrteční odpolední totiž reprezentace nakonec zrušila.

Do Německa s českými fotbalisty dorazil i Petr Ševčík - záložníka Slavie trenér Hašek na poslední chvíli donominoval místo zraněného Michala Sadílka. Ševčíka dodatečná pozvánka zastihla po dovolené už doma.

„Jsem samozřejmě nadšený, i když to bylo za takových okolností, nepřál jsem si, aby se někdo zranil. Byl jsem s trenéry v kontaktu už před tím kempem, že mám být na telefonu a lehce s tím počítat, kdyby se někdo zranil. A když jsem viděl, že se zranil Michal Sadílek, tak už jsem si řekl, že bych mohl jet, a nakonec to vyšlo,“ řekl po příjezdu do Hamburku záložník pražské Slavie.

I s Petrem Ševčíkem a Ladislavem Krejčím je tak v reprezentačním kádru plný počet šestadvaceti hráčů, které v Norderstedtu vítal před hotelem početný personál s českými vlaječkami.

První trénink v Německu, který bude pro média celou dobu otevřený, čeká národní tým v pátek od 11 hodin. V Hamburku se reprezentace bude připravovat do nedělního dopoledne, poté se přesune vlakem do Lipska, kde příští týden v úterý vstoupí do mistrovství Evropy zápasem proti Portugalsku.

