Naším cílem je postup ze skupiny. Ale nikdy nevíte, co se může stát, říká před startem Eura brankář Kovář

Již v pátek začne v Německu fotbalové mistrovství Evropy. Česká reprezentace do turnaje vstoupí v úterý v Lipsku, kde vyzve Portugalsko. Který z trojice Jindřich Staněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš se postaví do branky jako první, zatím ale není jasné. „Každý trénink rozhoduje, jsme tři vyrovnaní brankáři," říká Matěj Kovář z Leverkusenu. Schladming 15:12 12. června 2024

Kdy jste se dozvěděl o vaší nominaci na Euro?

Myslím, že to bylo tři dny před oficiálním prohlášením. Volal mi trenér brankářů Radek Černý a já jsem za to šťastný. Doufám, že se ukážeme v co nejlepším světle a předvedeme nějaký výsledek.

Byli za vámi v Leverkusenu trenéři i poté, co vznikl nový realizační tým?

Ano, byli u nás asi dvakrát nebo třikrát. Měli jsme dost rozhovorů a myslím, že je super, že za námi trenéři jezdí a vidí nás v akci.

Pozice brankářské jedničky je velké téma a trenéři se kvůli soupeřům snaží zůstat tajemní. Víte alespoň interně, jaká je vaše pozice před Eurem?

Stále ne, do našeho zápasu zbývá ještě několik dní. Každý trénink rozhoduje, jsem tu tři vyrovnaní brankáři a trenér se pravděpodobně rozhodne až před Portugalskem. Zbylí dva budou v pozici, aby pro jedničku vytvořili tu nejlepší atmosféru.

Jak se vám líbí vize, kterou trenér Ivan Hašek nastínil – tedy začátek cesty na mistrovství světa 2026? To zní jako dostatečná motivace.

Samozřejmě, už když trenér Hašek přicházel, tak zmiňoval, že mistrovství světa je jeho velkým cílem. Byl by to velký úspěch jak pro hráče, tak pro celou zemi. Máme tu několik mladých kluků, kteří mají kariéru před sebou. Doufám, že ta vize bude pokračovat.

Už jste to trochu naťukl, Češi mají nejmladší kádr ze všech účastníků. V zápase s Maltou nastoupilo několik hráčů, kteří mají méně než deset startů za národní tým. Čím podle vás bude český tým nebezpečný? Co má tento tým speciálního?

Nechci předbíhat, ale vždy jsme měli výkon založený na týmovosti. Tím se chceme prezentovat vždy, a když to nepůjde fotbalově, tak to urveme nasazením a týmovostí. Nechci odkrývat karty, takže to, čím se chceme prezentovat, ukážeme až na turnaji. Bude to rychlý a atraktivní fotbal, snad to přeneseme na hřiště.

Může mladší tým nastoupit bez přehnaného respektu? Například dvacetiletý Matěj Jurásek v zápase s Maltou vstřelil první gól v reprezentaci.

Vždy chceme do zápasu nastoupit s respektem k soupeři. Ale spousta mladých kluků se tady chce ukázat, doufejme, že to bude pokračovat.

Myslel jsem spíše bez stresu nebo bez tíhy okamžiku, přece jen už ve skupině vás čekají silní soupeři, především Portugalsko. Z národního týmu ale čiší pozitivní energie, kdo na tom má největší zásluhu?

Každý tomu přispívá svým dílem a my se snažíme, abychom se tu cítili příjemně a byli dobře naladění na finálový turnaj. Chceme předvést slušný výkon a jak už jsem zmínil, jsme jeden tým a toho se musíme držet.

Alpské počasí se na dnešní trénink umoudřilo.️ A tak se makalo ošest. pic.twitter.com/rn5mzFWoMw — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 4, 2024

V reprezentaci máte dva brankáře trenéry – Matúše Kozáčika a Radka Černého. Jak vám to vyhovuje?

Myslím, že oba jsou dost zkušení jak v hráčské, tak trenérské rovině. Vzájemně se doplňují a není na škodu, když vám každý řekne nějaký jiný pohled. Čím více lidí, tím lepší. Jsme spokojení a naše skupina je spokojená, chceme podávat dobré výkony a udělat trenérům těžkou hlavu. (smích)

Je pro vás speciální to, že je šampionát v Německu, kde právě působíte?

Upřímně, to si nemyslím, je mi jedno, pokud se to hraje ve Francii nebo jinde. Je to trochu specifické, ale neberu to nijak speciálně.

Přímý postup do osmifinále je reálná vize pro národní tým?

Náš hlavní cíl je postup ze skupiny. Ale nikdy nevíte, co se může stát. Všechny týmy ve skupině jsou vyrovnané, a přestože Portugalci trochu vyčnívají, tak se to na startu vše vyrovná. Každý bod se počítá a bude to vyrovnané.

Jak prožíval oslavy historické sezony Leverkusenu? Doufal, že zabojuje o místo v bráně Manchesteru United? A dokázal by si představit návrat na Old Trafford? Poslechněte si celý rozhovor s brankářem Matějem Kovářem před startem Eura, audio je v úvodu článku.

