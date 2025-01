Teď si to tam vyzkoušíme a na finále to budeme znát, říká s úsměvem plzeňský Červ o stadionu v Bilbau

Fotbalisté Plzně, Slavie a Sparty mají společné vzpomínky na stadion San Mamés v Baskicku. Slávisté si na něm zahráli v říjnu, Plzeň si ho vyzkouší ve čtvrtek a Sparta by v podobné aréně mohla hrát pravidelně.

„Dělali jsme si z toho legraci s klukama, že si to tam vyzkoušíme a pak to tam alespoň budeme na finále znát,“ říká s úsměvem na tváři plzeňský záložník Lukáš Červ.

Stadion San Mamés už si v této sezóně Evropské ligy vyzkoušela Slavia, která na hřišti Athleticu prohrála 0:1.

„Nerad bych urazil jakýkoliv jiný stadion, kde jsme hráli, ale určitě to bude jedna z velkých vzpomínek, na které budeme všichni vzpomínat,“ prohlásil tehdy záložník Slavie Lukáš Provod.

Pražané při říjnové návštěvě Bilbaa neuspěli. Stejně jako před tím nizozemský Alkmaar nebo potom také švédský Elfsborg. Athletic doma ještě v hlavní fázi Evropské ligy neinkasoval a jako jediný je zatím před vlastním publikem stoprocentní.

Plzeňský útočník Matěj Vydra se ale bouřlivé atmosféry na stadionu pro 53 tisíc diváků nebojí.

„My máme zrovna vždycky vypnutý zvuk, když máme videa. Nečeká nás ale nic příjemného, to ale bylo i ve Frankfurtu. Nic, co by nás mělo rozhodit,“ popisuje Vydra.

Inspirace pro Strahov

San Mamés patří mezi nejmodernější arény. A třeba pro generálního ředitele Sparty Tomáše Křivdu je vzorem, jak by mohl vypadat stadion, který chce pražský klub postavit na Strahově.

V Bilbau se nová aréna, která vyrostla vedle původního starého San Mamés, otevřela v září 2013.

„Oni se přesunuli jen o pár metrů, ale je to velké prostorové rozhodnutí. Oni řekli, přemístíme industriální přístav, odstěhujeme ho 30 kilometrů daleko k Atlantiku a tím pádem se nám uvolnila tahle lokalita v centru města. Z bývalého kontejnerového přístavu uděláme park, Guggenheimovo muzeum, nové lávky pro pěší, kongresové centrum a součástí toho bude i stadion,“ vysvětloval v podcastu Vládci Prahy architekt Adam Gebrian.

Závěrečný zápas v hlavní fázi Evropské ligy pro fotbalisty Athleticu Bilbao a Viktorie Plzeň začne na stadionu San Mamés ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.