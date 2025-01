Nemáme se za co stydět, s výkonem jsem spokojený, říká po prohře 1:3 v Bilbau trenér Plzně Koubek

„Myslím, že se nemáme za co stydět. Podali jsme dobrý výkon, takový, jakého jsme schopní. Hráli jsme samozřejmě proti obrovské kvalitě, která se projevovala hlavně v přechodové fázi, kdy je tam vynikající rychlostní a technická složka útočného výkonu Bilbaa. Těžko se tomu čelí, pokud hrajete otevřeně, a to jsme chtěli,“ prohlásil trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek.

„Nechtěli jsme snížit k tomu, abychom tady předvedli nějaký hluboký defenzivní výkon. Chtěli jsme prostě být aktivní a myslím, že už jsme schopni hrát i takové zápasy aktivně. Mužstvo podalo výkon, se kterým jsem spokojený,“ dodal třiasedmdesátiletý kouč Viktorie.

I přes prohru 1:3 v Bilbau Koubek své svěřence chválil. Plzeň je jediným týmem, který dokázal na stadionu Athleticu v hlavní fázi Evropské ligy skórovat, gól dal obránce Milan Havel.

„Nebyl vítězný. Ale je to gól v Evropě na takhle krásném stadionu, krásná atmosféra. Jsem rád, že to tam zapadlo. Snad se tátovi na tribuně líbil. Určitě si na něj v hospodě jednou vzpomenu,“ vyprávěl Havel, který dvacet minut před koncem snižoval na 1:2.

„I když se dostaneme pod tlak nebo ty situace nejsou úplně jednoduché, tak ten tým má sílu se zvednout. A to ukazuje, že velký tým jsme. Bilbao potom myslím docela dost znervóznělo a naopak my se docela dostali do hry,“ těšilo Havla.

Podobný zázrak jako ve Frankfurtu, kde plzeňští fotbalisté v samotném závěru dokázali dohnat dvougólové manko, se ale v Bilbau nepovedl, naopak po vyloučení střídajícího Daniela Vašulína Západočeši v nastaveném čase ještě jednou inkasovali.

I přes prohru 1:3 se Plzeň udržela pro los vyřazovací fáze Evropské ligy mezi nasazenými týmy. O soupeři pro boj o osmifinále se rozhodne mezi FC Porto a Ferencvárosem Budapešť. Los začne ve švýcarském Nyonu ve 13 hodin.