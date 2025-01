Je to pořád můj oblíbený klub, přiznal po výhře na Spartou v Lize mistrů reprezentační útočník Schick

Fotbalisté Sparty v Lize mistrů pošesté v řadě nebodovali. S aktuálním ročníkem slavné soutěže se rozloučili porážkou 0:2 v Leverkusenu a v tabulce hlavní fáze skončili jednatřicátí. K výhře domácího Bayeru přispěli i dva bývalí sparťané – gólman Matěj Kovář s útočníkem Patrikem Schickem. Leverkusen 8:11 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick se hlavou do sparťanské sítě nakonec neprosadil | Zdroj: Reuters

Reprezentační kanonýr má v posledních měsících výbornou střeleckou formu, proti klubu, který ho pro velký fotbal vychoval, se ale výrazněji neprosadil.

Zahrozil prakticky jen nepřesnou hlavičkou v 11. minutě, jinak si s ním defenziva v čele s dvacetiletým debutantem Adamem Ševínským poradila. I tak ale při střídání v závěru utkání vyprovázel Schicka potlesk.

„Sparta hrála dost kompaktně, byli zatažení. Ve vápně jsem byl většinou na dva stopery, takže to bylo složité, ale vyhráli jsme 2:0 a postoupili rovnou do další fáze, takže cíl jsme splnili a jsme spokojení,“ přiznal Patrik Schick, útočník Leverkusenu, který si díky výhře nad Spartou zajistil v hlavní fázi Ligy mistrů šesté místo a tím pádem přímý postup do osmifinále.

Devětadvacetiletý fotbalista prožil v BayAréně výjimečný duel – proti letenským nastoupil v kariéře vůbec poprvé a na tribunách měl spoustu přátel z Česka.

„Kamarádi možná pořvávali jen tak ze srandy, jsme se tak popichovali. Spartu sleduji, je to pořád můj oblíbený kluk, takže to bylo speciální. Do budoucna jim přeji hodně štěstí, aby tu sezonu zkusili ještě nějak pozitivně obrátit a aby se jim dařilo,“ přeje si bývalý hráč Sparty.

Proč nechtěl na sraz?

Patrik Schick je s dvaceti góly aktuálně nejlepším střelcem reprezentace. Za národní tým hrál ale naposledy v září a následující dva srazy po domluvě s koučem Ivanem Haškem z vlastní vůle vynechal.

„V tu dobu, kdy se dělala nominace, tak jsem neměl optimální herní vytížení. Necítil jsem se úplně ve formě a myslím, že bylo správné přenechat místo klukům, kteří na tom byli lépe. Když jedu na nároďák, tak chci pomoci na sto procent, cítit se dobře, což jsem v tu chvíli necítil, že by to tak bylo,“ vysvětlil Schick.

Na další sraz národního týmu, pokud to takhle bude pokračovat, tak není žádný problém, zdůraznil po výhře nad Spartou útočník Patrik Schick, který by se do nominace fotbalové reprezentace mohl vrátit v březnu, kdy český výběr vstoupí do kvalifikace mistrovství světa zápasy s Faerskými ostrovy a v Portugalsku proti Gibraltaru.

