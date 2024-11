Sparta musí rozhádanou kabinu vyřešit co nejrychleji. Jinak přijde větší problém, myslí si expert Horváth

Dán Lars Friis zůstává trenérem fotbalistů Sparty. Pražský klub to uvedl v prohlášení na svém webu po porážce 1:3 s Ostravou, což pro něj byla čtvrtá prohra z posledních pěti zápasů Chance ligy. Podle fotbalového experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha je to logický krok i přesto, že letenští řeší i problémy uvnitř klubu. Praha 11:25 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér pražské Sparty Lars Friis a křídelník Veljko Birmančević | Foto: ČTK/AP | Zdroj: Profimedia

Je dobře, že Friis ve Spartě pokračuje?

Je to logické. Spartě se sice nedaří, sčítá zraněné, řeší i problémy uvnitř klubu, ale za tím nestojí jen trenér. Nesmíme zapomínat na to, že Sparta před několika týdny postoupila do Ligy mistrů a zažila několik úspěchů – a Lars Friis byl jedním ze strůjců výkonů Sparty. Já bych trenéra neodvolával.

Velkým tématem pro fanoušky Sparty jsou také údajné neshody v kabině. V týmu je jeden Srb, dva Albánci a dva Kosovci. Na tribunách se objevilo několik kontroverzních vlajek a transparent na podporu Veljka Birmančeviče, který kvůli zranění třísel do utkání s Baníkem nenastoupil. Zažil jste někdy sám něco podobného?

Zažil jsem, když byla kabina rozhádaná, ale to nebylo ze stejných důvodů. Pořád jsou to především jen spekulace a nic nebylo přímo potvrzené. Dovedu si představit, že se to tam děje a to jednoduše není dobré. Samozřejmě je to jejich osobní věc, já si také osobně myslím, že by se tolik politiky do sportu tahat nemělo. Vedení Sparty by mělo rozhádanou kabinu co nejdříve vyřešit, jinak přijde větší problém.

Ve víkendovém kole Chance ligy zaváhaly všechny tři nejlepší týmy tabulky, kromě Sparty i Plzeň, která prohrála 0:1 na Slovácku, a i Slavia. Ta po remíze 1:1 v Hradci Králové vede soutěž o osm bodů před Plzní. Co to znamená pro souboj o titul?

Přestože Slavia ztratila, tak se může smát. Získala další bod navíc v boji proti oběma soupeřům. Když jsem viděl všechny tři týmy v akci, tak si myslím, že Slavia má opravdu nejlepší formu. Může se stát, že tento náskok bude rozhodující, ale zápasů bude spousta, a pokud bych měl být střídmější, tak řeknu, že ten náskok se Slávistům může líbit.

