Slovácko obírá o body favority ligy. ‚Mám z nich respekt, hrají od podlahy,‘ uznal trenér Plzně Koubek

Fotbalisté Slavie vedou tabulku Chance ligy už o osm bodů. Ve čtrnáctém kole sice v Hradci Králové jen remizovali 1:1, druhá Plzeň ale prohrála na stadionu Slovácka 0:1. Tým z Uherského Hradiště opět potvrdil, že proti favoritům se mu daří - jako jediný v tomto ročníku nejvyšší soutěže obral o body všechny celky z elitní čtyřky. Uherské Hradiště 8:39 4. listopadu 2024

S pražskými kluby Slavií a Spartou fotbalisté Slovácka v této sezoně remizovali, Baník Ostrava a teď i Viktorii Plzeň dokonce porazili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o ligovém zápase Slovácka s Plzní

„Všichni se na utkání tohoto typu těší. Proti nejlepším týmům máme vždy trochu extra motivace. Chcem vyhrávat každý zápas, ale bereme, že nám občas nemusí vyjít. Nekoukáme na to, ale jsme rádi, že o body umíme obrat i ty nejlepší týmy,“ říkal po výhře 1:0 nad Plzní útočník Slovácka Matyáš Kozák.

Tým z Uherského Hradiště obral dalšího favorita i přesto, že za sebou neměl dobré období - to vyústilo v odvolání trenéra Romana Westa a pohárovou prohru na hřišti třetiligové Kroměříže.

„Tady je horká půda, mám z nich respekt. Hrají od podlahy a mají kvalitu, je to dobrý fotbal. Slovácko je velice nepříjemné, i Slavie tu uhrála pouze bod,“ uznal kvality soupeře plzeňský kouč Miroslava Koubka, podle kterého rozhodně nešlo o to, že by druhý tým tabulky něco podcenil.

Na zmíněném druhém místě tabulky Plzeň zůstala díky tomu, že třetí Sparta předtím prohrála doma s Baníkem Ostrava. Obránce Václav Jemelka z toho ale radost neměl.

„Obrovské zklamání. Ostatní výsledky nám nahrály, mohli jsme se odtrhnout od Sparty, ale to se nám nepovedlo,“ prohlásil smutně Jemelka.

Jediným střelcem utkání Slovácka s Plzní byl domácí stoper Ondřej Kukučka, pro kterého šlo o speciální moment - v první lize se trefil premiérově a navíc svým gólem na dálku pomohl Spartě, které stále patří a v Uherském Hradišti je jen na hostování.

„Snažili jsme se to prostě urvat a nijak se neohlížet na ostatní týmy. Jestli to pomohlo Spartě, tak jsem rád,“ dodal Kukučka.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 4. 11. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 13 11 2 0 28:4 24 35 2. Plzeň 13 8 3 2 22:9 13 27 3. Sparta 13 8 1 4 24:16 8 25 4. Ostrava 13 7 3 3 19:14 5 24 5. Jablonec 13 6 3 4 18:7 11 21 6. Olomouc 13 5 4 4 19:19 0 19 7. Karviná 13 5 4 4 15:16 -1 19 8. Slovácko 13 5 4 4 9:15 -6 19 9. Hradec Králové 13 5 3 5 12:11 1 18 10. Mladá Boleslav 13 4 5 4 19:16 3 17 11. Bohemians 1905 13 4 5 4 15:17 -2 17 12. Liberec 13 4 4 5 20:18 2 16 13. Dukla Praha 13 3 2 8 10:20 -10 11 14. Teplice 13 3 1 9 14:24 -10 10 15. Pardubice 13 2 2 9 11:21 -10 8 16. Č. Budějovice 13 0 2 11 3:31 -28 2