Lvíčata pro naději na postup musí vyhrát ve Walesu. ‚Věřím, že nás to vybičuje,‘ vítá tlak Chaloupek

Postupová matematika je pro ně jednoduchá a zároveň neúprosná. Pokud chtějí čeští fotbalisté do 21 let udržet naději na účast na mistrovství Evropy, musí vyhrát poslední dva duely v kvalifikační skupině. Ten první už v pátek v Newportu proti domácímu Walesu. Praha 16:59 10. října 2024

Obránce Štěpán Chaloupek v dresu české reprezentace do 21 let | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

„Pro mě je to super. Mám tyhle zápasy rád a myslím, že dost kluků taky,“ tvrdí kapitán fotbalové reprezentace do 21 let Václav Sejk před zápasem kvalifikace ve Walesu. Jen tříbodový zisk udrží Česku naději na baráž o evropský šampionát.

Poslechněte si, jak čeští fotbalisté do 21 let vyhlíží zápas kvalifikace na mistrovství Evropy s Walesem

„S mojí historií z Teplic, kde se hrálo prakticky každý zápas o všechno, bych řekl, že tlak zvládám dobře, že mi to vlastně i chutná. Pro mě pak neexistuje jiná možnost, než že musíme. Věřím, že mě i celý tým to vybičuje k výkonům, které umíme předvést, a zápasy zvládneme,“ věří obránce Štěpán Chaloupek, který je v reprezentační jednadvacítce poprvé od března.

A není jediným navrátilcem. Ve výběru trenéra Jana Suchopárka pro závěr kvalifikace jsou také tři nováčci. „V posledních třech dnech před srazem jsme měli asi čtyři změny. Většinou se to týkalo defenzivy a máme tu nějakých devět jiných hráčů, než jsme měli na posledním srazu, což není málo. O to víc s hráči musíme pracovat,“ vysvětluje trenér Suchopárek obměnu kádru.

Ve hře je šance na baráž o závěrečný turnaj hráčů do 21 let, který bude příští rok hostit Slovensko. A ve Walesu musí čeští fotbalisté vyhrát i proto, že před rokem v Českých Budějovicích v úvodním vzájemném utkání inkasovali v samotném závěru nastavení gól na konečných 1:1.

„Zápas jsme odehráli velice dobře, bylo vidět, že herní kvalita byla na naší straně. Bohužel jsme dali jen jednu branku a v závěru jsme dostali lacinou vyrovnávací branku. A to jsou ty klíčové momenty, které jsme v průběhu kvalifikace ne vždy zvládali. A teď jsme ve stavu, kdy je potřeba to napravit,“ říká trenér české fotbalové reprezentace do 21 let.

Nápravou myslí trenér Suchopárek páteční výhru ve Walesu a následně také úterní vítězství v Hradci Králové nad Litvou. I tak se ale může stát, že čeští fotbalisté budou teprve podruhé z posledních šesti turnajů na mistrovství Evropy hráčů do 21 let chybět.

„Po tom, co jsem zažil na minulém Euru, tak od začátku kvalifikace říkám, že je to pro mě na tyhle dva roky největší cíl. Ten cíl si chci splnit a vůbec nepřemýšlím nad tím, že bychom na závěrečném šampionátu neměli být,“ přiznává kapitán fotbalové reprezentace do 21 let Václav Sejk před závěrečnými dvěma zápasy v kvalifikaci o mistrovství Evropy.