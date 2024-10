Musíte být ve správný moment na správném místě, říká trenér Lička po převzetí Ceny Václava Jíry

Také český fotbal má své ocenění za celoživotní přínos. Jde o Ceny Václava Jíry a fotbalová asociace je předávala už po jedenatřicáté. Plaketu si odnesl i úspěšný hráč a trenér Verner Lička. Praha 14:12 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cenu Václava Jíry za rok 2023 si převzali zleva agent Pavel Pasak, někdejší hráč a funkcionář Ivo Lubas a bývalý hráč a trenér Verner Lička | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Musíte být ve správný moment na správném místě. Kdybych nevstoupil ve správný okamžik do Baníku Ostrava, tak bych tu s vámi dnes nebyl,“ popisuje Lička hlavní důvod, proč se dostal ve fotbal tak daleko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o oceněném bývalém hráči a trenérovi Verneru Ličkovi

K fotbalu netíhl od dětství. Do nějakých deseti let si prý radši než s míčem hrával s panenkami, i proto, že měl hodně sestřenic. Pak ho ale táta, sám bývalý hráč, zlanařil na fotbal. Za zmíněný Baník Ostrava dal Verner Lička 103 ligových gólů a pomohl mu ke třem československým titulům, úspěchy zažil i s reprezentací.

Čechoslováci získali v roce 1980 bronz na mistrovství Evropy, na kterém Lička dvakrát nastoupil. O pár týdnů později už patřil do základní sestavy na hrách v Moskvě, a bylo z toho jediné olympijské zlato v kolektivních sportech v československé historii.

„O tom se nemluví, ale začal to trénovat pan Vičan. On z té funkce odstoupil, protože tam nechtěl nikdo hrát. Možná první sraz s panem Havránekm byl někde na pomezí Slovenska a Maďarska a taky nás tam přijelo asi osm. Takže pan Havránek ještě volal, kdo by přijel,“ vzpomínal na tehdejšího kouče olympijského výběru Lička. Ten se taky dal později na trenérskou dráhu a zase byl u velkého úspěchu.

FAČR ocenila 44 osobnosti, které se zasloužily o rozvoj českého fotbalu. Hlavní Cenu Dr. Václava Jíry za rok 2023 v Praze převzali Verner Lička, Ivo Lubas a Pavel Paska. pic.twitter.com/aINPVqTYqV — FAČR (@FACR_Asociace) October 9, 2024

Lička působil jako asistent hlavního trenéra Dušana Uhrina staršího na stříbrném mistrovství Evropy v Anglii 1996. „Dal mi obrovský prostor už třeba v Anglii. V podstatě celou přípravu s mužstvem jsem vedl já,“ vyprávěl, jak mu zkušený trenér dal na důležitém turnaji šanci.

Jako hlavní kouč má Verner Lička polský titul s Wislou Krakov a už od roku 2000 je prezidentem Unie českých fotbalových trenérů a snaží se vychovávat své nástupce. Kromě něj získali hlavní Cenu Václava Jíry ještě bývalý fotbalista i sekretář Slavie a později funkcionář svazu Ivo Lubas a dlouholetý hráčský agent Pavel Paska.