Šilhavý nominoval na rozhodující zápasy o Euro. Nově pozval Chorého s Kušejem, chybí naopak Čvančara

Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý povolal na listopadové poslední dva zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Polsku a doma s Moldavskem i dva nováčky, útočníky Tomáše Chorého a Vasila Kušeje. V nominaci naopak tentokrát schází Tomáš Čvančara a nadále také Antonín Barák. Zranění nepustí do hry brankářskou jedničku Jiřího Pavlenku a stále také nejlepšího střelce Patrika Schicka. Praha 11:56 7. 11. 2023 (Aktualizováno: 12:17 7. 11. 2023)

Český tým nejprve 17. listopadu nastoupí ve Varšavě proti domácímu Polsku a o tři dny později přivítá v Olomouci Moldavsko. Šilhavého svěřenci figurují ve své kvalifikační skupině na postupovém druhém místě a k účasti na šampionátu v příštím roce v Německu jim stačí porazit Moldavsko.

Mužstvo i v listopadových zápasech povede Šilhavý, jehož pozice byla po říjnové porážce 0:3 v Albánii v ohrožení. Výkonný výbor jej podržel ve funkci, mírně však upravil kontrakt s koučem a jeho realizačním týmem, smlouva nově vyprší 30. listopadu s možností oboustranné opce.

Mladoboleslavský Kušej i plzeňský Chorý si vysloužili nominaci díky posledním povedeným výkonům v lize. Na první reprezentační sraz z aktuální nominace čekají i brankář Matěj Kovář a obránce Martin Vitík, kteří už ale s národním týmem v minulosti byli.

„Trápí nás koncovka. Tomáš Chorý ve vápně je typologicky velký hráč, o kterého si můžeme pomoct dlouhou přihrávkou při standardních situacích. Umí dát gól, je to bojovník. Vasil Kušej je taky nepříjemný, protivný útočník, který umí dát gól. Proto jedou,“ uvedl Šilhavý.

Opět zraněný Schick

Vedle brankář Pavlenky a Schicka, který znovu nehraje kvůli zranění, bude český kouč ze zdravotních důvodů postrádat i obránce Ladislava Krejčího mladšího. „Patrika Schicka znovu trápí zranění, není to nic vážného, ale potřebuje 14 dní uvolnit z tréninku. Věřím, že po krátké rekonvalescenci bude znovu na hřišti. Bohužel se to přihodilo, je to smůla a do tohoto srazu zasáhnout nemůže,“ řekl Šilhavý.

Z útoku tentokrát překvapivě vynechal Čvančaru z bundesligového Mönchengladbachu. „Poslední zápasy to nebylo od Tomáše úplně ono. V Německu sbírá starty jen po minutách, proto jsme se rozhodli útok obměnit,“ vysvětlil Šilhavý.