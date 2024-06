Většina součástek v ruských zbraních pochází ze západních zemí. Dostávají se tam z Číny, říká analytik

V rusko-ukrajinském konfliktu hraje významnou roli i Čína. Ta podporuje Rusko vojensky i ideologicky. Kyjev se dlouho snažil Čínu neprovokovat. Na začátku června se ale dynamika jejich vztahů změnila. „Z mého pohledu si Ukrajina musí především jasně uvědomit, že Čína nebude hrát konstruktivní roli, ale právě naopak,“ říká pro iROZHLAS.cz Yurii Poita, vedoucí asijsko-pacifické sekce ukrajinského Centra pro armádní, konverzní a odzbrojovací studia. Rozhovor Praha 7:41 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ukrajinská vláda měla veřejně i neveřejně učinit prohlášení o čínské roli v podpoře Ruska“ | Foto: Adéla Nedělová | Zdroj: Český rozhlas

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí vyzval Čínu, aby se zúčastnila mírové konference ve Švýcarsku. Čína odmítla, protože summit „nesplňuje její očekávání ohledně jednání o míru“. Co to znamená? Jaká jsou očekávání Číny?

Pozice Číny je prozatím zcela jasná. Chce a je připravena účastnit se mírového summitu, mírového jednání, mírové diskuse nebo něčeho takového za rovné účasti všech stran konfliktu. Rusko a Ukrajina by podle Číny měly být u jednoho jednacího stolu.

To je zatím asi největší čínský požadavek a je to také v souladu s jejím mírovým plánem, který byl zveřejněn v roce 2023. Hlavním řešením rusko-ukrajinské války je podle ní mírové jednání, což je ale podle Ukrajiny svého druhu past.

Bez obnovení ukrajinské územní celistvosti a bez jasných bezpečnostních záruk ze strany západních nebo jiných zemí totiž bude mírové vyjednávání pro Rusko jen příležitost k získání strategické pauzy a k možnosti přebudovat své ozbrojené síly, reorganizovat je a za rok nebo za dva znovu vtrhnout do země. Pokud dojde k mírovému řešení, znamená to, že není nutné posílat na Ukrajinu zbraně.

Na Ukrajině to bude vnímáno jako zrada Západu. Pro Rusko to bude příležitost v rámci informační války vrazit klín mezi ukrajinskou společnost a vládu. Čína proto prosazuje myšlenku, že by Rusko a Ukrajina měly zahájit mírové jednání. Na Ukrajině je to ale vnímáno jako pomoc Rusku, aby přivedlo Ukrajinu ke kapitulaci.

Čína by tedy mohla hrát v mírových rozhovorech určitou roli, pokud by trochu změnila požadavky?

Diskutujeme s našimi čínskými protějšky o tomto tématu a o všech aspektech konfliktu s Ruskem již více než dva roky. Čínské chápání je takové, že rusko-ukrajinská válka je velmi těžce řešitelný a nesmírně obtížný konflikt k vyjednávání, protože podle čínského chápání jsou zájmy zemí opačné.

Rusko nepovažuje Ukrajinu za stát a nevzdává se svého strategického cíle zničit Ukrajinu. A Ukrajina se nevzdává svého cíle udržet se jako země a národ.

Najít společnou řeč a být prostředníkem je tedy velmi obtížné. Vyžaduje to velmi mnoho zkušeností a specifických znalostí. Čína by se neodvážila být prostředníkem, pokud by si myslela, že selže. Podle jejího nejnovějšího vnímání by mohla hrát roli prostředníka pouze tehdy, pokud by alespoň jedna ze zemí byla ochotna se něčeho vzdát nebo najít společnou řeč.

Ukrajina letos trpěla nedostatkem vojenské podpory ze strany Spojených států a také Evropy, protože Evropa nemůže dohnat poptávku na bojišti a Severní Korea dokáže vyrobit dělostřelecké munice desetkrát více než Evropská unie.

Před několika měsíci si Čína všimla, že Ukrajina je ve velmi slabé pozici. Zjistili jsme, že Čína využila této příležitosti, aby se objevila jako možný prostředník. Domnívá se totiž, že Ukrajina je více připravena vyjednávat a něčeho se vzdát.

Letos na začátku roku Čína vyslala zvláštního vyslance, aby zjistila, zda jsou Evropa a Ukrajina připraveny k jednání. Během této cesty jsme identifikovali některé jejich pokusy podkopat evropskou podporu.

První kritika Číny

Náměstek také kritizoval, že Čína využívá svůj vliv v regionu a vyvíjí tlak na jiné země, aby se summitu neúčastnily. O jaké země se jedná?

Před několika týdny byl jakýsi obrat v zahraniční politice Ukrajiny nebo alespoň v její oficiální rétorice. Dva roky byla velmi opatrná ve svých vyjádřeních k Číně, téměř nikdy ji nekritizovala a věřila, že do určité míry může hrát konstruktivní pozitivní roli.

Během těch dvou let se ukrajinské očekávání zmenšovalo až do té doby, kdy Čína konstruktivní roli nepředstavovala a podporovala ruský vojenský průmysl.

Před několika týdny navštívil prezident Zelenskyj poprvé fórum Šangri-La, každoroční obrannou konferenci v Singapuru. Během svého projevu přímo řekl, že Čína podkopává ukrajinský mírový summit nejen tím, že se ho neúčastní, ale i tím, že od něj odrazuje další země.

Takže to byla první otevřená kritika Číny?

Ano, přesně tak. Podle mě Ukrajina dostala informaci, že Čína oslovuje některé země a odrazuje je od účasti na ukrajinské mírové konferenci. Ty země jsou z takzvaného globálního jihu – z Latinské Ameriky, z Afriky, ze Střední Asie a z Blízkého východu. Já osobně nemám informace, které země Čína oslovuje. Je to náš předpoklad.

Mohou mít tyto země vliv na mírová jednání?

Záleží na tom, jakého cíle chceme mírovými rozhovory dosáhnout. Od účastnických zemí obdržíme další zbraně. Globální jih ale téměř nic na Ukrajinu neposílá.

Pokud jde o posílení ukrajinské diplomatické pozice a o demonstraci toho, že nejen Západ, ale celý svět podporuje ukrajinskou mírovou cestu a vylučuje další mírové plány. Protože těch je asi tucet - indonéský, brazilský, africký a další. Některé z nich nejsou v souladu s mezinárodním právem, nemluví o obnovení ukrajinské územní celistvosti.

Možná úkolem ukrajinské diplomacie je nejenom konsolidovat v tomto mírovém rozhovoru co nejvíce zemí, ale také vyloučit jiné mírové plány. Pokud se například zúčastní brazilský zástupce, tak to znamená, že v některých ohledech podporuje ukrajinskou formulaci míru a nemá důvod prosazovat svou vlastní.

Podle ukrajinského mírového plánu je 10 různých kroků, jak vyřešit válku. Pokud země nesouhlasí se všemi body ukrajinského mírového plánu, můžou souhlasit jen s některými. Například jaderná bezpečnost, obilný koridor, energetická bezpečnost nebo humanitární otázka. Pokud země souhlasí například s humanitární otázkou, mohla by se zúčastnit pracovní skupiny pro humanitární otázky.

Součástky ze Západu

Kromě ovlivňování ostatních zemí dodávají čínské firmy také klíčové komponenty ruské armádě. Jsou toto jediné aspekty, jak Čína válku ovlivňuje?

Čína se především stala největším ekonomickým partnerem Ruska. A každý rok se obchodní obrat mezi Ruskem a Čínou zvyšoval až o 30 procent. Čína se stala hlavní zemí, která se vyhýbá sankcím. Až 90 procent informačních technologií, komponentů a kritických materiálů, na které Západ uvalil sankce, pochází z Číny.

Až 75-80 procent součástek v ruských raketách pochází z Číny. Nejsou tam ale nutně vyrobeny. Největší část z nich pochází ze západních zemích. Z nich se legálně posílají čínským firmám a ty to posílají do Ruska.

Vědí západní země, co se s výrobky v Číně poté děje?

Vědí, ale problém je v tom, že je těžké to sledovat. Pokud se jedná o zbraně, lze je sledovat, existuje koncept koncového uživatele. Pokud jde ale o některé menší komponenty, nemůžete na ně umístit GPS tracker.

Problém je i v tom, že Západ je silně závislý na Číně. Blahobyt západních společností přímo ovlivňuje politické režimy a stabilitu vlády. Západní země ve skutečnosti nechtějí zatím podniknout praktické kroky.

Probíhá i informační válka. Čína výrazně posiluje ruské narativy proč k té válce došlo a formulaci války. Proč je formulace důležitá? Protože když tu válku nazvete krizí, znamená to, že žádná válka není a je to pouze krize. Pokud není válka, nejsou válečné zločiny. Pokud nejsou válečné zločiny, nejsou váleční zločinci. Pokud nejsou válečníci zločinci, není možné je dohnat k zodpovědnosti.

Čína pomáhá Rusku prosadit, že jediný způsob, jak vyřešit válku, je přestat dodávat zbraně na Ukrajinu. To povede k porážce Ukrajiny. To sice nemění pozici Evropy ani Spojených států, ale do jisté míry to v Evropě posiluje hlasy lidí a dokonce některých vlád, které prosazují zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu.

Existuje nějaký způsob, jak by Ukrajina mohla bojovat proti rostoucímu vlivu Číny?

Z mého pohledu si Ukrajina musí především jasně uvědomit, že Čína nebude hrát konstruktivní roli, ale právě naopak. Čína se snaží podkopat schopnost Ukrajiny bojovat.

Myslím si, že prohlášení Zelenského byl správný krok, protože k tomu, abyste vymysleli plán, jak něco vyřešit, musíte nejprve označit problém. Pokud Čína není identifikována jako problém, jak jí můžete čelit?

Podle mě by ukrajinská vláda měla veřejně i neveřejně učinit prohlášení o čínské roli v podpoře Ruska. Když jsem mluvil s evropskými kolegy, tak nemají žádnou představu o reálné ruské podpoře ve vojenském průmyslu. Nemají čísla, jména firem ani podrobnosti. Mluvili sice s některými ukrajinskými diplomaty, ale ti jim o tom nic neřekli. Protože politika byla neprovokovat Čínu.

Evropa by si měla uvědomit, že Čína nepodporuje Rusko jen jako ekonomický partner. Podporuje ho, aby pokračovalo v této válce a aby budovalo své útočné vojenské kapacity, které by mohly být namířeny i proti Evropě. Uvědomit si, že Čína je součástí ruské hrozby, je velmi důležité i pro Evropu.

Invaze na Tchaj-wan?

Tchajwanský voják v loňském rozhovoru pro iROZHLAS.cz řekl, že si po vypuknutí ruské invaze mysleli, že do pár týdnů jsou na řadě oni. Spousta odborníků ale říká, že se Čína velmi rychle z ruského nezdaru poučila a upravila svoje plány. Co se tedy teď může stát? Mohl by průběh konfliktu na Ukrajině ovlivnit invazi na Tchaj-wan?

Existuje asi tucet různých aspektů, které by Čína mohla před invazí vzít v úvahu. První z nich je připravenost Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA). Bez ohledu na to, jaký bude výsledek na ukrajinském bojišti, tak pokud čínská armáda nebude na invazi připravena, nic to nezmění.

Druhým prvkem je připravenost tchajwanské armády. Pokud bude silná, tak to snižuje pravděpodobnost invaze.

Třetím prvkem je pravděpodobnost intervence třetích zemí. Podle strategického dokumentu ČLOA je cílem vyloučit a zabránit Spojeným státům a jejich spojencům zasáhnout do konfliktu kolem Tchajwanské úžiny. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Pokud se Ukrajina zhroutí, bude poražena, tak to výrazně podlomí morálku Tchaj-wanu. Výrazně by to podkopalo jeho víru ve své spojence, ve Spojené státy. Čína by tak mezi ně mohla úspěšně vrazit klín. Takže výsledek rusko-ukrajinské války by ovlivnil tchajwanskou bojeschopnost.

Pokud by Ukrajina byla poražena, jak jste řekl, myslíte, že by Rusko pomohlo Číně s invazí?

Ano, určitě. Když bude Ukrajina poražena, znamenalo by to, že se výrazně zvýší hrozba pro Evropu, protože Rusko bude těsně u jejích předních dveří. V tu chvíli by Rusko mělo až milion zkušených ozbrojených sil, vojenský průmysl, vojenská zařízení a území Ukrajiny jako nárazníkovou zónu.

Po několika letech, po vymytí mozků Ukrajinců, by byla část obyvatel mobilizována do ruských ozbrojených sil. Někteří z nich budou věřit, že důvodem jejich porážky je Západ, protože nechtěl obětovat určitou částku peněz Ukrajině. Pokud Rusko ohrozí NATO nebo dokonce vtrhne do některých zemí NATO, tak bude v Evropě válka nebo nějaká krize.

Pokud tedy Čína napadne Tchaj-wan, budou rozděleny vojenské zdroje Spojených států a také Evropy. Spojené státy budou muset nashromáždit a investovat prostředky do ochrany Evropy. Měly by tedy méně zdrojů k poslání na Tchaj-wan. Tchaj-wanu by pomohly některé země NATO, možná ne celé NATO, ale třeba Velká Británie nebo Francie by poslaly své válečné lodě.

Možná by některé evropské země chtěly být místem výroby zbraní, munice a posílat ji do Spojených států a Spojené státy by ji posílaly a používaly na indopacifickém bojišti. Pokud však bude Evropa zaneprázdněna válkou, výrazně to omezí její schopnost vojensky pomoci Tchaj-wanu.

Tyto dva regiony jsou tedy velmi propojené. Proto má podle našeho pozorování Čína velký zájem na tom, aby Rusko způsobilo hrozbu nebo dokonce NATO napadlo.

Křehké mezinárodní vztahy

Rusko-ukrajinská válka není jediná, která v současné době probíhá. Objevují se konflikty na více místech. Jak křehké jsou v současnosti mezinárodní vztahy?

Je zřejmé, že mezinárodní právo má velmi omezenou kapacitu, protože to, co nyní dělá Rusko, je s ním zcela v rozporu. A neexistuje způsob, jak za to dohnat ruské vedení k zodpovědnosti.

Organizace spojených národů, největší a nejvlivnější mezinárodní organizace, která má za cíl udržet mír a stabilitu ve světě, je obsazena Ruskem a Čínou. Mám na mysli Radu bezpečnosti OSN. Tím, že má Rusko a Čína tak obrovský vliv na tuto mezinárodní organizaci, je schopno výrazně snížit její schopnost udržovat mír a stabilitu nebo řešit krize.

Existuje také mnoho indicií, že se autoritářské státy připravují na válku. Mnohem více mezi sebou spolupracují, aktivněji kooperují a vyměňují si technologie. Je to obousměrný pohyb.

V loňském roce mělo Rusko obrovskou poptávku na bojišti, pokud jde o dělostřeleckou munici. Ruský vojenský průmysl ale nemohl tuto poptávku naplnit. To vytvořilo pro Severní Koreu jedinečnou situaci. Byla desítky let pod sankcemi OSN a byla vyloučena z mezinárodních výměn. Mohla však uspokojit ruské požadavky. To jí dalo příležitost požadovat od Ruska něco na oplátku.

Takže další proces, který pozorujeme, je, že tyto země mezi sebou posilují spolupráci a úderné kapacity, pokud jde o jaderné zbraně, rakety nebo jaderné ponorky. To se děje v Rusku, Severní Koreji, na Blízkém východě, Íránu, Sýrii nebo v Africe. Tyto procesy by mohly naznačovat, že se země připravují na válku. Výrazně zvyšují své kapacity a jejich cílem je podkopat západní vedení.

Rozkolísává to mezinárodní situaci i mezinárodní vztahy, protože je velmi obtížné dohnat tyto země k zodpovědnosti, aniž by se proti nim použily zbraně.