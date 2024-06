OVĚŘOVNA: Tichá změna pravidel mobilizace v Polsku? Armáda zůstává profesionální, reagují úřady

Polská vláda podle videa, které se šíří po sociálních sítích, v tichosti změnila pravidla případné mobilizace. Muž ve videu tvrdí, že nově by všichni muži museli nastoupit k armádě během šesti hodin. Server iROZHLAS.cz ale ověřil, že k žádné změně nedošlo. ověřovna! Praha 5:00 16. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská vláda podle videa, které se šíří po sociálních sítích, v tichosti změnila pravidla případné mobilizace. Není to pravda | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Pokud naši politici teď přijdou se zlatou myšlenkou, že budeme bojovat za Ukrajinu, nebo na nás zaútočí Rusko, budete okamžitě povoláni. Budete mít šest hodin na nástup do armády, a pokud to neuděláte, budou vám hrozit minimálně tři roky vězení,“ tvrdí polsky mluvící muž ve videu.

Dodává, že pokud se prokáže, že člověk nepřišel schválně, trest bude ještě větší. „Protože nechcete bojovat, tak budete ve vězení minimálně pět let,“ popisuje muž. Umožní to podle něj změna odvodové karty. Tuto informaci zveřejnil například i server Nexta na síti X.

Povinné odvody nehrozí

Podobnými tvrzeními se zabývala i polská média. Dezinformaci opakovaně vyvracel například serveru Konkret24. Polské ministerstvo obrany totiž v dubnu 2024 zákon o povinné vojenské službě skutečně upravilo. Nic o jejím obnovení ale do zákona nepřibylo. Úřady navíc několikrát ujišťovaly, že obnovení povinných odvodů se v žádném případě nechystá.

Proč ale vláda zákon změnila? „Polsko i vzhledem k bezpečnostní situaci novelizuje pro takový případ různé vnitřní předpisy a zde šlo o jeden z nich. Rozhodně se tím ale nyní vojenská služba nezavádí,“ popsal serveru iROZHLAS výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky Vít Dostál.

„Výkon vojenské služby je v tuto chvíli v Polsku pozastaven. Armáda je od roku 2010 profesionální,“ dodal.

Poslední povinný odvod do polské armády se uskutečnil v roce 2008. V lednu 2009 Sejm (dolní komora polského parlamentu. pozn.red.) změnil zákon o všeobecné povinnosti bránit Polskou republiku a v srpnu byli z povinné vojenské služby propuštěni poslední branci, upozorňuje Konkret24.

Letos v květnu také v polské státní tiskové agentuře PAP vyšla falešná zpráva, že se polský premiér chystá vyhlásit částečnou mobilizaci a odeslat vojsko na Ukrajinu. Agentura vzápětí zprávu stornovala a ujistila, že není jejím autorem.

Možná mobilizace?

„Skoro všechny státy na světě mají nějakou možnost mobilizovat obyvatele a existují tresty za odmítnutí. Ne všichni samozřejmě musí sloužit se zbraní v ruce. To ale není předmětem sporu. Jestli se mě ptáte, jestli existují důkazy o tom, že polská vláda chystá mobilizaci, tak říkám, že mně to tak nepřijde,“ popsal politický geograf Jan Kofroň.

Připomněl navíc, že pokud nějaký stát chystá mobilizaci, existují k tomu indicie. „Viděli jsme, jak Rusko hromadí síly na hranici s Ukrajinou. I tam mnozí pochybovali, co to přesně znamená. Vidíme, že by Polsko hromadilo síly u Ukrajiny? Ne. Já tam nevidím žádné signály,“ uzavřel Kofroň.