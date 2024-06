Odchod na WC při testu? Uchazeči si stěžují na údajné podvody při přijímačkách na pražskou medicínu

Někteří uchazeči o studium na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy si na sociálních sítích stěžují na podvody při přijímacích testech, část se i oficiálně obrátila na fakultu. Ta nicméně podezření na podvádění odmítla. Uchazečům vadí, že v průběhu zkoušky někteří odcházeli na toaletu, a to klidně ve skupinkách. „Pochybuji, že někdo kontroloval, co kdo hledal a nehledal v kabince,“ uvedla například jedna ze studentek na síti X. Praha 20:13 14. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 3. lékařská fakulta nezabránila podvodům, tvrdí účastníci přijímaček (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Po čtvrtečním prvním kole přijímacího řízení v Kongresovém centru Praha na 3. lékařskou fakultu se na sociálních sítích začaly objevovat stížnosti na regulérnost zkoušky. Testu se účastnila například Daniela, která na sociální síti X tvrdí, že na toalety odcházelo někdy i více lidí naráz.

„Sice člověk musel odevzdat test a po příchodu se zase přihlásit pomocí pozvánky a občanky, ale lidé odcházeli i s plátěnými taškami. Pochybuji, že někdo kontroloval, co kdo hledal a nehledal v kabince,“ popsala Daniela s tím, že přímo při testu nikoho s telefonem neviděla.

„Bohužel na toaletě se člověk mohl potkat s kýmkoliv a říct si cokoliv. Je pravda, že místa byla dost u sebe a dalo by se opisovat, ale byly různé varianty a poctivý člověk si to snad ani nedovolí. Je mi to líto, chyběl mi jeden nebo dva body do postupu,“ doplnila.

Jedna z uchazeček o studium na 3. lékařské fakultě pro zpravodajský server iROZHLAS.cz a Radiožurnál popsala, že o údajném podvádění se také doslechla a při vlastní návštěvě toalety si všimla, že někteří ostatní studenti mají s sebou tašky.

„Všimla jsem si, že někteří lidé měli s sebou na toaletách tašky, což jsem nechápala, ale nikoho jsem podvádět neviděla,“ uvedla dívka. Zároveň byl ale podle jejích slov na toaletě přítomný i dozor.

Fyziologické potřeby

Fakulta v oficiálním vyjádření potvrdila, že obdržela čtrnáct stížností na odchody na WC. Povolování odchodů na toalety při tříhodinovém testu obhajuje tím, že chce respektovat fyziologické potřeby uchazečů a jejich právo na důstojné zacházení.

Dozor při testu „Pedagogický dozor v posluchárnách zajišťovali akademičtí pracovníci v počtu pět až šest na posluchárnu. Jejich úkolem byla iniciální instrukce a následně dozor na průběh testů. Všichni vedoucí pedagogové poslucháren uvedli, že součástí úvodních informací byly pokyny, aby uchazeči vypnuli mobilní telefony a telefony i chytré hodinky uložili do zavazadel mimo pracovní prostor,“ uvedla v oficiálním vyjádření 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

„Všichni stěžující předpokládali, že odchod na WC se rovná podvodu, neboť si tam dotyční zjišťují správné odpovědi například na ukrytém mobilním telefonu. Žádná ze stížností však není natolik konkrétní, aby bylo možno vyslovit podezření na podvod u konkrétního uchazeče,“ uvádí tisková zpráva.

Některé ze stížností jsou navíc podle fakulty psány tak, že uchazeči podvod přímo neviděli a pouze se o něm doslechli z vyprávění či o něm četli v jiných příspěvcích. Odchod na toalety byl pak možný pouze po odevzdání rozepsaného testu, návrat do sálu ke zkoušce byl umožněn na základě kontroly totožnosti.

„Žádný z vedoucích poslucháren neuvedl, že by odcházelo neobvyklé množství osob a už vůbec ne po skupinkách. Žádný z uchazečů nepoukázal na nedovolenou činnost někoho jiného v průběhu nebo po skončení testů. Všichni pedagogové kategoricky odmítají, že by někdo opisoval z mobilního telefonu během psaní testů,“ tvrdí vedení fakulty.

‚Podle stejných pravidel‘

„Fakulta neporušila žádné předem zveřejněné pravidlo pro průběh přijímacího řízení. Přijímací řízení probíhá podle stejných pravidel (včetně povolení odchodu na WC) jako v minulých letech. Studenti se k odchodu na WC registrují a fakulta má přehled, kolik studentů a jak dlouhý čas strávili mimo testový sál,“ hájí se fakulta.

Vedení i přesto uvedlo, že připomínky vnímá velmi vážně, hodlá se jimi zabývat a vyzývá ty, kteří si na podmínky stěžují, aby standardní cestou podali odvolání. Fakulta bude zároveň zvažovat případné zpřísnění procesů do budoucích let. Konečné stanovisko však zaujme až po druhém kole přijímacích testů, které se koná 14. až 17. června.

Prvního kola přijímacího řízení do všech studijních programů fakulty se účastnilo 2893 uchazečů. V oboru všeobecné lékařství, kterého se týkala většina stížností, postoupilo do dalšího kola 696 studentů, kteří získali nejméně 55 bodů.