Od konce června budou všechny zastávky autobusů v Praze na znamení. Cílem je zvýšit plynulost dopravy

Od začátku letních prázdnin budou všechny zastávky autobusů a trolejbusů v rámci Pražské integrované dopravy (PID) v hlavním městě a Středočeském kraji na znamení. Od soboty 29. června budou muset cestující, kteří chtějí vystoupit, stisknout ve vozidle před zastávkou červené tlačítko STOP nebo tlačítko pro otevření dveří. Pokud budou stát na zastávce, nemusí mávat ani jinak dávat znamení, řidič sám zastaví. Praha 7:08 15. června 2024

Cílem opatření je zkrácení intervalů a větší plynulost dopravy, omezení hluku i škodlivin. Změna má také uspořit pohonné hmoty i peníze. Podle organizátora PID, společnosti Ropid, by novinka neměla být komplikací ani pro hůře pohyblivé cestující či rodiče s kočárky.

Ve vozech a stanicích MHD, na webu či sociálních sítích se nyní mohou obyvatelé a návštěvníci Prahy a středních Čech setkat s kampaní informující o blížící se změně.

„Chceme vše zjednodušit a sjednotit tak, aby cestující nemuseli řešit, kde tlačítko mačkat a kde ne. Pro zjednodušení bude třeba tlačítko zmáčknout vždy. Inspirujeme se v zahraničí. Třeba v Londýně, Vídni, Berlíně či Paříži. Nemusíme však chodit moc daleko, v Ústeckém a Libereckém kraji nebo v Jihlavě to již funguje pěknou řádku let naprosto spolehlivě a nedávno to zavedli třeba také v Bratislavě,“ uvedl Ropid.

Změnou se podle organizace sníží zpoždění z hustého provozu i počty hlášení v autobusech, zpřehlední se jízdní řády, ušetří se pohonné hmoty, sníží se hluk a emise z neustálých rozjezdů.

„Současně se sníží četnost oprav vozidel a pro řidiče bude práce pohodovější. Zejména večer a o víkendech můžeme v některých případech dokonce snížit intervaly mezi spoji při stejném počtu řidičů a vozidel,“ dodal Ropid.

Změna má přinést i finanční úspory. Každé zastavení a rozjetí podle Ropidu stojí jednu korunu, ročně by úspora podle dřívějších informací dosáhla odhadem pěti milionů korun. Autobusy, které nemusí zastavit, mají navíc nižší spotřebu nafty.

Nevýhodou může být novinka pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace, podle Ropidu jsou ale tlačítka v dosahu u každé řady sedadel a plošin pro kočárky a invalidní vozíky.

„Tlačítka pro výstup s kočárkem nebo osoby na invalidním vozíku by měli používat zejména zmínění cestující,“ upozornila organizace.

V Praze je nyní asi 2500 autobusových zastávek, z toho 69 procent je na znamení. Pokud stojí cestující na zastávce na znamení, od roku 2011 nemusí dávat znamení, ale řidič má povinnost zastavit.

Pokud v ní už jeden autobus stojí, ten, který přijede po něm, musí zastavit také. Ve Středočeském kraji dosud v režimu na znamení funguje přes 40 procent zastávek, například celé Benešovsko a některá další města.