„Všechny fakultní nemocnice dostaly zprávu o tom, že mají udělat inventuru, zkontrolovat stav zásob a udělat ekonomiku na případnou válku," popisuje ve videu, které se šíří na sociálních sítích, známý dezinformátor Ladislav Vrabel. Zpráva měla dorazit poté, co se premiér Petr Fiala (ODS) vrátil z návštěvy Bílého domu. Není to ovšem pravda, jak pro Ověřovnu serveru iROZHLAS.cz vyvrací jak samy nemocnice, tak ministerstvo zdravotnictví. OVĚŘOVNA! Praha 6:00 9. června 2024 Fiala se vrátil z Bílého domu a nemocnice dostaly příkaz připravit se na válku, lže na sociálních sítích Ladislav Vrabel OVĚŘOVNA: Fiala se vrátil z Bílého domu a nemocnice prý dostaly příkaz připravit se na válku. Je to ale lež

Nahrávka s tvrzením, že se nemocnice připravují na válku, se šíří především zprávami na platformě WhatsApp.

Nařízení měli postupně dostat ředitelé a přednostové jednotlivých oddělení všech fakultních nemocnic v zemi (je jich celkem dvanáct). Vrabel sice v úvodu videa krátce zmíní, že jsou informace neověřené, dále ale do detailů popisuje, co údajně měly nemocnice udělat.

Inventura podle dezinformátora měla spočívat v tom, že například spočítají injekční stříkačky a podobné materiály a také kapacitu oddělení a případně nahlásí, co by potřebovaly. Všichni zainteresovaní lidé také dostali zákaz o všem mluvit na veřejnosti, tvrdí dále Vrabel.

Podklady pro jednání

Podle samotných nemocnic ale nic takového na odděleních neproběhlo. „Fakultní nemocnice Olomouc žádný takový příkaz neobdržela,“ vyvrátil dezinformátorovo tvrzení pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál například mluvčí Adam Fritscher. Podobně se vyjádřila i mluvčí pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Takto formulovaný pokyn jsme nedostali,“ uvedla Tereza Romanová.

„Nicméně inventarizaci tohoto charakteru děláme standardně – jednak s ohledem na tvorbu ekonomických výkazů, jednak z důvodu povinnosti vztahující se ke krizové připravenosti,“ dodala mluvčí pražské nemocnice.

Tvrzení dezinformátora Vrabela pak uvedlo na pravou míru i ministerstvo zdravotnictví. „V rámci přípravy na pravidelné jednání Ministerstva zdravotnictví s krizovými manažery jednotlivých nemocnic ohledně témat souvisejících s připraveností na řešení a řešení mimořádných událostí a krizových situací, byli krizoví manažeři požádáni mimo jiné o zpracování podkladů, ve kterých by byly shrnuty identifikace potřeb nemocnic, které by jim vyvstaly v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, a nemocnice by tak měly zajistit ošetření velkého počtu těžkých traumat,“ napsal mluvčí resortu Ondřej Jakob.

„Nejde o žádný výjimečný krok a tyto konzultace probíhají průběžně a pravidelně. Žádnou souvislost s návštěvou premiéra v USA to nemá, dopis byl odeslán ještě před touto návštěvou,“ dodal.