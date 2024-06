V seriálu hraje Ivetu. ‚Pochopení pro její bolest a sebevraždu jsem nenašla,‘ říká herečka Fialová

Anna Fialová, vnučka herce Karla Fialy, představitele legendárního Limonádového Joea, má za sebou například roli Ivety Bartošové v seriálu Iveta a nově hraje v Dejvickém divadle. Přestože nyní zkouší na Letní shakespearovské slavnosti, tvrdí, že má naordinovanou pauzu. „Poprvé v životě zažívám klid z toho, že mě nic nečeká,“ popisuje herečka v pořadu Host Lucie Výborné. Host Lucie Výborné Praha 9:08 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Byl to pro mě sen tam být, od chvíle kdy jsem do Dejvického divadla vkročila jako divák“ | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli zkoušce na Letní shakespearovské slavnosti jste ponocovala, v kolik jste šla spát?

Šla jsem spát asi v půl čtvrté, protože po zkoušce je člověk hodně rozpumpovaný a chvíli trvá, než zabere a usne.

V letošních Letních shakespearovských slavnostech hrajete princeznu v komedii Marná lásky snaha. Jak vám lezou Shakespearovy texty do hlavy?

Je to náročnější než jiné texty, které používají současnější mluvu, ale byla jsem překvapená, že letos to docela lezlo. Možná je to tím, že jsem už v Letních shakespearovských slavnostech hrála.

Jak hrajete ty dvojsmysly?

To kdybych vám dokázala říct! Pořád jsme ve fázi zkoušení, hledání a objevování. V tuto chvíli nedokážu vyjádřit, jakým způsobem zahrajeme dvojsmysly. Musíte se přijít podívat.

O Ivetě

Bylo to svazující – hrát Ivetu Bartošovou, když jsou lidé, kteří si ji dobře pamatují?

Nevím, jestli na nějaký vhled, ale na větší pocit odpovědnosti, jak ji zahrát, a na to, jak ji všichni jako tvůrci budeme prezentovat, to vliv určitě mělo. Na to, jak já ji nacítím, moc ne.

Myslím, že klíč, základ, když hrajete někoho, kdo opravdu byl, je se s postavou ztotožnit skrze pochopení. Ať už je to tento osud nebo jiná, třeba negativní nebo zlá postava, pochopení je důležité, aby to cvaklo. Je pravda, že v poslední sérii pochopit tu bolest, kterou Iveta už nechtěla snášet a rozhodla se, že si vezme život a zanechá po sobě dítě, to pochopení k její bolesti jsem nenašla.

Nově hrajete v Dejvickém divadle, jak tam probíhá přijímací pohovor?

Funguje to stejně jako u většiny divadel, alespoň z mé zkušenosti – že si vás vyzkouší, vy si vyzkoušíte je. Takže jsme nazkoušeli hru Kde je ta ryba od Davida Ondříčka, a pak přišla nabídka, takže jsme si asi vzájemně sedli.

Proč vás tam baví být?

Miluji Dejvické divadlo už od té doby, co jsem tam viděla představení 39 stupňů také od Davida Ondříčka. Říkala jsem si, že je to skvělé, ten humor, navíc všichni herci, kteří tam působí, patří k mým oblíbeným.

Byl to pro mě sen tam být od chvíle, kdy jsem do Dejvického divadla vkročila jako divák. Ať už to byly komedie, dramata, vždycky se mi na herce dobře dívalo a dýchalo na mě něco výjimečného.

Jak dnes žije mladá herečka?

Teď mám volno sama od sebe naordinované, poprvé v životě zažívám klid z toho, že mě nic nečeká. Potřebovala jsem na chvíli vypnout, věnovat se zálibám a lidem kolem sebe. To se ale může hodně rychle změnit do totálního stresu, že nemám co dělat.

Když jsem měla hodně dlouhou nechtěnou pracovní pauzu, tak jsem ještě používala sociální sítě a občas mi to spíš udělalo hůř, když jsem zjistila, co se všechno děje. Nepomáhalo mi to na náladu nebo k sebevědomí, takže jsem je zrušila.

