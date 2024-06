Mělo to být poděkování za odvedenou práci. Večírek uspořádaný loni v prosinci v útrobách ministerstva práce a sociálních věcí měl ale nepříjemnou dohru. Konal se totiž v pracovní době a úředníci, kteří měli na místě k dispozici pivo a víno, v jeho průběhu odbíhali do kanceláří pracovat. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál přináší dosud nezveřejněné detaily z kontroly vánočního setkání, kvůli kterému resort porušil zákon. Dokument Praha 6:20 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pilo se pivo a víno, mezitím úředníci odbíhali pracovat, odhalila kontrola Jurečkova večírku

Vánoční setkání zaměstnanců resortu probíhalo podle závěrečného protokolu státních inspektorů ve vstupní hale a přilehlých prostorách, oficiální začátek byl stanoven na 15.30. Pracovníci ministerstva však mají pružnou pracovní dobu, pracovní povinnosti tak mohou plnit v úseku od 6 hodin do 20 hodin. Jenže pracovní doba jim v den konání večírku nebyla zkrácena.

„Služební doba zaměstnancům nebyla ukončena v den konání vánočního setkání v 15.30 hodin, ale zaměstnanci se zúčastnili zahájení vánočního setkání a poté střídavě vykonávali práci v kancelářích a opětovně se vraceli na vánoční setkání,“ píše se v šestistránkovém dokumentu, který server iROZHLAS.cz a Radiožurnál získal s pomocí informačního zákona.

Na večírku, kterého se účastnil také ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) a který se konal v době vražedného útoku na filozofické fakultě v Praze, se podával alkohol. Konkrétně pivo a víno. „Z vyjádření zástupkyně kontrolované osoby vyplynulo, že na vánočním setkání byly zaměstnancům k dispozici alkoholické nápoje – pivo a víno,“ uvedla inspekce, která měla během prověrky k nahlédnutí mimo jiné i doklad o zajištění občerstvení.

Pití alkoholu na pracovišti ale zákon až na výjimky zakazuje. Podle zákoníku práce tak zaměstnanec v drtivé většině případů musí „nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště“.

Státní inspekce proto došla k závěru, že ministerstvo skutečně porušilo zákonné předpisy. „Kontrolovaná osoba v daném případě nevytvořila bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť umožnila požívání alkoholických nápojů a současně umožnila zaměstnancům pobyt na pracovišti pod vlivem alkoholických nápojů,“ shrnuje své zjištění.

Kontrolní zjištění inspektorů práce ohledně vánočního setkání zaměstnanců MPSV loni v prosinci | Foto: Státní úřad inspekce práce

Kontrolní vzorek

Kontroloři během prověrky shromáždili více než čtyřicítku nejrůznějších dokladů zahrnujících prosincovou evidenci docházky vybraných zaměstnanců, jejich certifikace ohledně bezpečnosti práce či příslušné resortní směrnice. Z nich vyplynulo, že ministerstvo vedle zákoníku práce porušilo i vlastní interní předpisy. Zákaz požívání alkoholických nápojů Jurečka zakotvil v roce 2022 v takzvaném Příkazu ministra číslo 11.

„Kontrolovaná osoba porušila svou povinnost tím, že průběhu vánočního setkání (…) byla zaměstnancům umožněna konzumace alkoholických nápojů v pracovní době.“ Státní úřad inspekce práce

„Z podkladů, které byly kontrolovanou osobou poskytnuty před zahájením kontroly, jednoznačně vyplynulo, že požívání alkoholických nápojů na pracovišti, případně vstupovat na pracoviště kontrolované osoby pod vlivem alkoholických nápojů je zaměstnancům zakázáno,“ píše se dále v závěrečném protokolu.

Inspektoři se opřeli také o výpovědi vybraných zaměstnanců. Stanovili si totiž kontrolní vzorek 12 pracovníků ministerstva, u kterých vedle dotazníkového šetření prověřili evidenci docházky v den vánočního setkání a zkontrolovali i jejich účast na resortních školení v oblasti bezpečnosti práce. Dotazování rovněž potvrdilo, že „zaměstnancům byla umožněna konzumace alkoholických nápojů v pracovní době“.

Státní inspektoři zmiňují i případ z roku 2016, kdy byla jednomu ze zaměstnanců provedena v práci dechová zkouška na alkohol. Výsledek byl pozitivní. Bylo s ním proto zahájeno kárné řízení. Další podrobnosti v prověrce neuvedli.

Přijde pokuta

Pražský inspektorát, který má případ na starosti, by měl nyní zahájit s resortem přestupkové řízení. Výsledkem by mohly být pokuty, za přestupek obecně hrozí sankce od 10 000 do 50 000 korun. Zaměstnavatelé v minulosti kvůli pití alkoholu na pracovišti dostali pokuty v řádu desetitisíců korun.

Ministerstvo práce a sociálních věcí už dříve uvedlo, že výsledek kontroly plně respektuje. „A proto se vzdalo práva na podání námitek. Jsme připraveni i nadále inspektorátu práce poskytovat veškerou součinnost v rámci navazujícího správního řízení,“ uvedl mluvčí resortu Jakub Augusta.

Inspektorát kontrolu zahájil letos v únoru kvůli případnému porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce. Na vánočním večírku, který se konal 21. prosince v budově resortu, se totiž měl pít podle informací z veřejných zdrojů alkohol, což se nakonec potvrdilo.

Setkání zaměstnanců se shodou okolností konalo v den střelby na filozofické fakultě v Praze, kde útočník zavraždil 14 lidí. Jurečka kvůli tomu později čelil kritice. Jednak kvůli tomu, že party neukončil, jednak proto, že pak navíc opakovaně o večírku mlžil v médiích. Nakonec kauzu ustál.