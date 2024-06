Poslední turnaj úspěšné chorvatské generace? Soubojem se Španělskem odstartuje ‚skupina smrti‘

Do děje fotbalového Eura vstoupí další favorité na titul. Obhájci zlata z Itálie se od 21 hodin utkají s Albánií, o tři hodiny dřív začne šlágr sobotního programu – Chorvatsko narazí na Španělsko. Všechny zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport, Radiožurnál nabídne živé vstupy. Berlín 14:24 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luka Modrić | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Pro zkušené hráče jako jsou Luka Modrić, Ivan Perišić nebo Marcelo Brozović to může být poslední velký fotbalový šampionát v národním dresu. A jako dárek dostali skupinu smrti. Postupně se utkají se Španělskem, Albánií a Itálií.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o skupině smrti letošního Eura - skupině B

„Dostali jsme nejtěžší možnou skupinu, to je fakt a všichni to vidíme - současný mistr Evropy, vítěz Ligy národů, je tam nevyzpytatelná Albánie. Takže už samotný začátek bude velmi důležitý,“ uvědomuje si to i trenér Chorvatů Zlatko Dalić.

Zajímavým hráčem ke sledování bude španělský útočník Dani Olmo. Ten v šestnácti letech odešel z Pyrenejského ostrova do akademie Dinama Záhřebu. Za nejúspěšnější chorvatský tým odehrál šest sezón a vyhrál s ním pět ligových titulů a před zápasem Olmo Chorvaty velmi chválil.

„Děkuji Olmovi za milá slova a chválu. On ví moc dobře, jako Chorvatsko hraje. Byl u nás v zemi dlouho a mrzí mě, že nehraje za náš národní tým. Každopádně i tak máme kvalitu, kterou musíme zužitkovat. Napětí je, ale motivace je větší,“ řekl trenér Dalić.

Pro něj i celý chorvatský tým půjde o odvetu za loňské finále Ligy národů, ve kterém prohráli se Španělskem po penaltovém rozstřelu.

„Hráli jsme proti nim už mnohokrát a známe je. Ale to i oni nás. Máme hodně podobný styl fotbalu. Uvidíme, jak se to vyvine. Ale našemu týmu věřím, i v to, že zítra vyhrajeme,“ pokračuje španělských záložník Rodri.

Souboj favoritů začíná v sobotu v 18 hodin. Radiožurnál Sport nabídne zápas v přímém přenosu a to i s postřehy fotbalového experta stanice Václava Kadlece. Stanice Radiožurnál nabídne živé vstupy.

Jak se vám včera líbil úvod evropského šampionátu? Při sobotě pokračujeme ve fotbalové krasojízdě dál ⚽️

15.00: Maďarsko - Švýcarsko

17.00: Studio ME s Václavem Kadlecem

18.00: Španělsko - Chorvatsko

21.00: Itálie - Albánie

Bavte se s námi @EURO2024 https://t.co/KR3hlpJFDP pic.twitter.com/3ujWA9jc9d — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) June 15, 2024