Fotbalistky Slavie vstoupí v Turecku do předkola Ligy mistryň. ‚Strašně jsem se těšila,‘ říká Svitková

Zatímco pražský klub má s Ligou mistryň bohaté zkušenosti a jeho největším úspěchem jsou tři účasti ve čtvrtfinále, turecký Galatasaray nejprestižnější ženskou klubovou soutěž nikdy nehrál. Istanbul 12:59 19. září 2024

„Soupeř nám na poslední chvíli kvůli špatnému stavu hrací plochy změnil hřiště, takže nehrajeme na hlavním stadionu Galatasaraye, ale někde opodál,“ popsala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Blanka Pěničková.

„Že by tam měli úplně domácí prostředí, co se týče hrací plochy, si nemyslím. Samozřejmě to, že nám tu změnu udělali na poslední chvíli, nám přineslo spoustu komplikací. Dojezdová vzdálenost, celé se to časově posunuje,“ přiblížila asistentka trenéra Pěničková problémy, které změna místa konání přinesla.

„Champions League je jasně nejlepší soutěž, kterou můžete jako fotbalista nebo fotbalistka hrát. Ty večerní zápasy mají své kouzlo, to, že hrajete proti nejlepším týmům po celé Evropě je na tom to nejlepší. Strašně moc jsem se těšila, až to zase vypukne. Všechny góly a výhry, které jsem zažila v Edenu nebo s Chelsea, si budu asi pamatovat navždy,“ říká Kateřina Svitková, která Ligu mistryň hrála i v dresu Chelsea.

Ve čtvrtek večer bude pomáhat Slavii, aby se znovu probojovala do základní skupiny. Úvodní zápas závěrečného předkola Ligy mistryň začne v Istanbulu v 19 hodin.