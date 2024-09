Jsem rád, že mám první výhru v Lize mistrů, řekl po vítězství nad Salcburkem obránce Sparty Zelený

Devatenáct let čekali fotbalisté Sparty na další účast v Lize mistrů, a ještě skoro o dva roky déle na výhru ve slavné soutěži. V aktuální sezoně ale obě tyto série přerušili. Na úvod Ligy mistrů totiž porazili Salcburk 3:0. Praha 9:50 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Sparta slaví gól Qazima Laciho do sítě Salcburku | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

„Bylo mým velkým snem dát gól, a vlastně už jenom hrát Ligu mistrů. Abych byl upřímný, vůbec jsem si neuměl představit, že skóruju v Lize mistrů. Znamená to moc a jde o úžasný pocit. Ale ještě lepší pocit mám z toho, jak jsme hráli,“ těšilo Kaana Kairiena, který už ve druhé minutě dostal Spartu do vedení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co po výhře v Lize mistrů řekli trenér Lars Friis a hráči Kaan Kairinen s Jaroslavem Zeleným

A velmi chytře a takticky hrající pražský tým pak mladíky nabitý Salcburk prakticky do ničeho nepustil a přidával další góly. Drtivá většina fotbalistů Sparty zažila premiéru v Lize mistrů. Výjimkou jsou Veljko Birmančević a taky Jaroslav Zelený.

„Mně už se podařilo hrát Ligu mistrů, bylo to jen pět let zpátky, takže to čekání pro mě bylo daleko kratší než pro lidi tady. Já jsem rád, že mám první výhru v Lize mistrů, stejně jako kluci. Doufejme, že se nám povede přidat další,“ radoval se Zelený, který v minulosti nastoupil v Lize mistrů za Slavii.

Sparťanům teď výhra nad Salcburkem mohla zase zvednout sebevědomí. Trenér Lars Friis ale oceňuje hlavně celý současný stav Sparty.

„Nejvýznamnější je podle mě skutečnost, jak jsme sladění. Počínaje sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, po realizační tým a hráče. Myslím, že proto jsme v tuhle chvíli silní. Fotbal je fotbal, máme úžasné hráče, ale důležité je, jak fungujeme dohromady. V tom je síla, že spolu rádi pracujeme. V dobrých časech na tomhle musíme stavět, abychom v momentě, kdy přijde horší období, byli semknutí,“ řekl osmačtyřicetiletý Dán.