Graiciar po podzimu v Liberci: Věřím, že mě česká liga dokáže na Itálii připravit

„Když jsem v létě podepsal s Fiorentinou smlouvu, její součástí bylo, že budu rok na hostování v Liberci," vysvětluje na úvod juniorský reprezentant Martin Graiciar. Italský klub má podle smlouvy nárok na to, aby si osmnáctiletého fotbalistu stáhl zpět. Nic tomu zatím nenasvědčuje, zkušenosti sbírá v české lize. Na podzim vstřelil čtyři branky. Liberec 23:14 9. prosince 2017 Martin Graiciar v létě podepsal pětiletou smlouvu s Fiorentinou, sezónu tráví na hostování v Liberci.

„Celkem mám v lize odehráno asi šestnáct zápasů, což je pořád málo. Proto si myslím, že je pro mě z hlediska fotbalového i lidského vývoje lepší, když ještě zůstanu v Liberci,“ uvažuje osmnáctiletý Graiciar.

Na Itálii se zkrátka může po všech stránkách připravit. Včetně italštiny, kterou v Liberci piluje.

„Přes Vánoce budeme mít hodiny přes Skype, protože budu v Karlových Varech a nebudu moct dojíždět do Liberce. Italština mě docela baví, i když mi ze začátku přišla poměrně těžká. Všichni mi předtím tvrdili, že na dovolené pochytili mnoho slov a že když odjížděli, uměli mluvit. To ale asi není úplně pravda,“ směje se mladý fotbalista a dodává, že už ovládá základy z běžného života.

Na fotbalovou komunikaci si ale ještě netroufne. Pozdravit ale kamaráda a zeptat se ho, jak se má, s tím už si poradí: „Ciao amico, come stai?“

Zpět ale k fotbalu. Liberci pomohl ke čtvrté příčce po podzimu. Sám dal čtyři góly. Dva z nich do sítě Mladé Boleslavi. Stoprocentně spokojený ovšem není.

„Jsem spokojený tak napůl. Dal jsem čtyři góly, týmu se docela daří a hrajeme v horních patrech tabulky, to je pravda. Ale když se člověk uspokojí, tak je to začátek konce. Jsem samozřejmě spokojený, ale gólů mohlo být klidně o dva tři víc. Ještě je potřeba na tom pracovat, zklidnit se v zakončení a podobně. Ale na to potřebuju hlavně zkušenosti a právě proto je dobře, že jsem zůstal v Liberci na hostování,“ přemítá Graiciar.

Česká liga je pro mladé hráče náročná

Na jeho růst, fotbalový i životní, dohlíží nejvíc tatínek. Učí ho stát nohama pevně na zemi. Ve Slovanu ho mají pod dohledem nejen trenéři, ale také spoluhráči. Jejich rady dokáže přijmout. Má se od koho učit. Věří, že právě česká liga ho může na Itálii dobře připravit.

„Teď jsem to řešil dva týdny se spoluhráčem Milošem Bosančićem, který mi hodně radí a pomáhá. Říkal, že pro mladého hráče je česká liga jedna z nejtěžších. Je to vidět u zkušených hvězd, jako jsou Danny nebo Altintop, kterépřišly do Česka a neprosazují se tolik jako v zahraničí. Česká liga je hodně kondičně založená, není tolik o technice, ale je především hodně soubojová. Nemáte tu na nic tolik času, takže si myslím, že pro mladého hráče je dost náročná,“ popisuje Graiciar.

Pro Liberec pak bude těžké jaro. Po šestnácti odehraných kolech Slovan na druhou Slavii a třetí Olomouc ztrácí dva body. Navíc je ve hře o domácí pohár.

„Určitě bychom chtěli hrát v horních patrech tabulky, aby se podařilo třeba postoupit do kvalifikace Evropské ligy,“ uzavírá Martin Graiciar.