Trenér Hašek lituje, že se tým nevyužil standardní situace. ‚Ve druhé půli už to mělo grády,‘ myslí si

Čeští fotbalisté v prvním duelu skupiny mistrovství Evropy v Německu neuspěli. Proti favorizovaným Portugalcům sice otevřel skóre záložník Lukáš Provod, soupeř ale nejdřív srovnal vlastním gólem Robina Hranáče a pak rozhodl na konečných 1:2 z pohledu Čechů v nastavení zápasu. Po čtyřech výhrách v přípravě pod staronovým koučem Ivanem Haškem tak zkušený trenér poprvé na lavičce národního týmu od svého návratu prohrál. Rozhovor Lipsko 12:42 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Hašek | Zdroj: Reuters

Trenére, jak jste nakonec přistoupili k utkání? Před zápasem jste avizovali, že budete aktivní, nakonec to bylo spíš bránění. Byla to změna plánu, nebo to vyplynulo ze hry?

Vůbec to nebyla změna plánu. Chtěli jsme být aktivní, ale bohužel kvalita Portugalců nám to nedovolila, protože jsme často ztráceli míč. Chtěli jsme hrát výš, přidržet míč, ale kvalita Portugalců nás přitlačila. V obranné fázi jsme byli celkem dobře zorganizovaní, ale přáli jsme si, abychom hráli daleko výš a byli více na míči.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal trenér českých fotbalistů Ivan Hašek po prohře s Portugalskem

Obě obdržené branky byly smolné. Viděl jste to stejně?

Samozřejmě jsou smolné, ale góly vždy padají po nějakých chybách. Rozebereme si to a musíme se za čtyři dny dát do kupy, hrajeme proti Gruzii a tam musíme náš výkon zlepšit.

Jaké je vaše celkové hodnocení týmu? Byl jste v kabině pozitivní, nebo vypichoval chyby?

Kluci mají hlavy dole, takže jim musíme dostat hlavy nahoru a připravit se. Byl jsem spíš kritický po první půli, kde jsme byli opravdu pasivní a málokdy jsme ohrozili branku soupeře. Ve druhé půli už měl fotbal grády, už to bylo nahoru dolů. Je škoda, že to nedopadlo, ale hráli jsme proti jednomu z nejlepších týmů světa. Máme dost mladých hráčů a teď je potřeba dát se do kupy.

Co se o poločase změnilo, že ta druhá polovina byla svěží a dá se z ní těžit do dalších zápasů?

Přehodili jsme tam trochu systém, hodili to na 3-4-3. Už koncem prvního poločasu se zlepšila obranná fáze, pak jsme byli nebezpečnější. Nedostali jsme se ale k naší nejsilnější stránce, to jsou standardní situace a to je hrozná škoda, že jsme je neohrozili.