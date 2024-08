Jsme připraveni na těžkou cestu. Rozhodnou detaily, říká Holoubek před 4. předkolem Konferenční ligy

Mladá Boleslav rozhodně není fotbalovým městem. Stadion pro pět tisíc fanoušků zaplní po většinu jen souboje Středočechů se Slavií nebo Spartou. Teď mají svěřenci trenéra Davida Holoubka reálnou šanci, že hlediště bude plné při play-off Konferenční ligy. V něm domácí vyzvou v 18 hodin maďarský Paksi FC. Mladá Boleslav 12:21 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč Mladé Boleslavi David Holoubek | Zdroj: Profimedia

„Když dorazí víc diváků, budeme mít určitě radost. Kluci si podporu zaslouží, protože ušli kus cesty. Zvládli jsme dvě předkola a ani jedno nebylo vůbec jednoduché. Podpora od fanoušků je povzbuzením a oceněním práce, kterou předvádějí na hřišti,“ zmínil po předzápasovém tréninku kouč David Holoubek.

Letošní mladoboleslavské návštěvy, v lize ani poháru, neklesly pod tři tisícovky fanoušků. Jen během úterý a středy, v rozmezí čtyřiadvaceti hodin, zmizelo z předprodeje víc než tisíc vstupenek. Na boleslavské poměry je o utkání velký zájem.

„Atmosféra byla skvělá už při posledním zápase, kdy jsme hráli s Beer Ševou. Když přijde nyní ještě víc lidí, tak to pro nás bude jedině dobře. Když se stadion naplní, tak to má krásnou kulisu. Je to tu stísněnější, takže to na nás působí dobře. Věřím, že nás fanoušci poženou k úspěchu, který máme na dosah,“ říká obránce Dominik Kostka.

Postup do skupiny jako výzva

Postup do skupinové fáze je pro něj i celý tým velkou výzvou. „Máme za sebou už kus cesty. Začalo to už loni, kdy jsme si řekli, že se chceme dostat do předkol evropských pohárů. Pro hodně kluků v klubu to je první zkušenost s evropskými soutěžemi a všichni k tomu přistupujeme maximálně, tak abychom to zvládli dokopat až do skupinové fáze. Byl by to úspěch pro mladší kluky, ale i pro mě, protože jsem si přál vždy hrát fotbal o něco takového. Věříme, že to společně zvládneme,“ říká osmadvacetiletý fotbalista Mladé Boleslavi.

„Je to náš sen, ale musíme se k němu dílčími kroky propracovat. Budou rozhodovat detaily ve hře. Jsme připraveni na těžkou cestu a uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní,“ navázal trenér David Holoubek.

Sen o možném postupu má z boleslavského pohledu jedinou vadu na kráse. Pokud by hráči byli úspěšní, skupinovou fázi Konferenční ligy už by nehráli na vlastním stadionu, ale v hradeckém azylu. Ten jejich neodpovídá požadavkům pro další fázi evropské soutěže.

Oficiální trénink před utkáním play off Evropské konferenční ligy FK Mladá Boleslav – Paksi FC.

Budeme potřebovat opět svého 12 hráče a k tomu ještě ++#FKMB #fkmladaboleslav @conferenceleague Bolka Supporters pic.twitter.com/36H0bsfRKi — FK Mladá Boleslav (@fkmladaboleslav) August 21, 2024