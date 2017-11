Lukáši Magerovi nevadí nastoupit v útoku, v záloze ani v obraně. 'Chtěl jsem hlavně hrát,' přiznal

Fotbaloví fanoušci aby si v české lize zvykali na dalšího útočníka přeučeného na středního obránce. Na dřívější záskoky libereckého Jana Nezmara nebo slávisty Milana Škody teď v Mladé Boleslavi navazuje Lukáš Magera. V neděli ale příliš důvodů k radosti neměl, středočeský klub podlehl ve 14. ligovém kole Bohemians 1:2. Mladá Boleslav 22:55 19. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stoper/útočník Mladé Boleslavi Lukáš Magera (vpravo) | Zdroj: Repro Twitter

Kdo z mladoboleslavských fanoušků nesledoval předchozí utkání v Ostravě, tak asi muže s osmnáctkou na zádech hledal na hřišti delší dobu než obvykle. V útoku nestojí, na pozici ofenzivního záložníka taky ne, tak kde je? Na stoperu? To snad musí být nějaký omyl, vždyť ještě v předminulé sezóně dal 14 ligových branek.

„Já jsem chtěl hlavně hrát, což chce každý hráč. Kolikrát je jedno na jakém postě. Já jsem kdysi hrával defensivního záložníka, což je trochu podobné,“ nevybírá si Lukáš Magera.

Po stoperské zkoušce v domácím poháru přispěl Lukáš Magera jako obránce v Ostravě k čistému kontu a ligovému vítězství, ale teď proti Bohemians měl ke slastným pocitům daleko. Pochopitelně s výjimkou pokutového kopu, ze kterého v 56. minutě vyrovnal na 1:1.

„Samozřejmě jsem chtěl, abychom vyhráli. Kdybych gól nedal a my vyhráli, tak to beru všema deseti, ale prohráli jsme 1:2 a nemáme ani bod,“ neskrýval zklamání Lukáš Magera.

A to i proto, že Magera nezabránil gólovým akcím pražského klubu. Obešli ho totiž jak Reiter, který připravil úvodní trefu, tak střelec druhé branky Nečas.

„Je vidět, že některé věci bych chtěl řešit jinak, ale přitom bych je měl řešit jednoduše. Při tom druhém gólu si mě Nečas prohodil, věděl, že na tom nejsem rychlostně tak dobře jako on, takže využil toho, že je rychlý, oběhl mě a dal gól,“ popisoval Magera.

Necelou půlhodinu před koncem se Lukáš Magera vrátil tam, kde odkopal většinu kariéry - do útoku, ale k vyrovnání ani tohle Mladou Boleslav neposunulo. Naopak si odsud odnesl tržnou ránu nad okem, ze které mu ještě po zápase tekla krev.

„Šel jsem do dlouhého balónu, ale Jindřišek tam šel loktem a trefil mě přímo do oka. Rozhodčí mu dal žlutou kartu, ale myslím, že mu mohl dát i červenou, protože tam šel normálně loktem. Nevím, asi to dobře neviděl,“ přemýšlel stoper/útočník Boleslavi.

Teď čtyřiatřicetiletý matador věří, že Mladé Boleslavi zatím ne zrovna vydařenou sezónu pomůže vylepšit. Ať už to bude na jakémkoli místě sestavy.

Nejen Lukáš Magera, ale celá Mladá Boleslav má teď úplně jiné starosti. Ambicióznímu klubu patří v tabulce deváté místo s 17 body. Hůř na tom Středočeši byli naposledy před 10 lety.