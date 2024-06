Pro Němce to byl vztyčený ukazováček, hodnotí duel se Švýcary Horváth. Do českého útoku by dal Chorého

Němečtí fotbalisté ovládli na domácím evropském šampionátu základní skupinu. Nechybělo nicméně mnoho a ovládli by ji Švýcaři. Domácí výběr ale vybojoval potřebnou remízu 1:1 v nastaveném čase po hlavičce útočníka Niclase Füllkruga. „Zbývalo pár vteřin a Němci by prohráli,“ říká expert Radiožurnálu Sport a bývalý fotbalista Pavel Horváth. Berlín 11:53 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Niclas Füllkrug (9) slaví branku do sítě Švýcarska | Zdroj: Reuters

Mohou být Němci spokojení? První místo, sedm bodů, v neděli 1:1.

Mohou být asi spokojení, ale je to pro ně vztyčený ukazováček, protože Švýcaři hráli výborně a byli nepříjemným soupeřem. Zbývalo pár vteřin a Němci by prohráli. Spokojeni asi jsou, ale je dobře, že takový zápas přišel v tuto chvíli, protože budou vědět, že nejsou bezchybní a dá se s nimi hrát.

Říká si Niclas Füllkrug o místo v základní sestavě? Pro osmifinále buď Kai Havertz, nebo Füllkrug?

Viděli jsme, že spolu jsou nepříjemní. Jamal Musiala s Johannesem Wurtzem jsou úžasní fotbalisté, typologicky úplně jiní než Füllkrug. Ten ale ukazuje, že v průběhu druhého poločasu je to nepříjemný hráč na dostřídání. Asi bych se zachoval stejně jako trenér Julian Nagelsmann, s tím, že Havertz bude jednička a Füllkrug v případě potřeby, jak při vedení, nebo i kdyby prohrávali, protože není pomalý a je to komplexní útočník. Je na něm vidět, že na sobě hodně dře a že se mu to vyplácí.

Třetí místo obsadilo Maďarsko po výhře 1:0 nad Skotskem. Zranění Barnabáse Vargy - jak nepříjemné jsou tvrdé střety s brankářem? Jak důležité je, aby někdo z lékařů hned zareagoval?

Říká se, že do gólmana se úplně chodit nemá, protože on nesmí uhnout. Ta srážka nebyla úmyslná, ale brankář tam jde s tím, že balon musí odehrát, a když ho mine, tak je to většinou průšvih a to byl i tento případ. Medici jsou na špičkách, ale padesát metrů neuběhneš za dvě vteřiny, zvlášť když máš kufr v ruce.

Týmoví doktoři jsou připraveni, ale je pravda, že na stadionu by měla být přítomna rychlá záchranka a včera to tak nebylo. Viděli jsme tam emoce maďarských hráčů a realizačního týmu, což samozřejmě chápu. Ta pomoc mohla být včera lepší.

V pondělí večer se rozhodne ve skupině smrti. Španělsko vs. Albánie a Chorvatsko vs. Itálie. Španělsko už má postup do osmifinále jistý. Jak si myslíš, že se vyvine tato skupina?

Já si tipnu, že Španělé vyhrají tuto skupinu.

Albánie může ještě zahrozit, nebojí se vůbec hrát dopředu...

Je tam spousta variant, je to poslední zápas. Španělé mají tutovku a jsem zvědavý, jestli k tomu přistoupí stejně jako Němci a postaví nejsilnější základ a nenechají odpočinout hráče. Bylo to pro mě docela překvapení, to jak Němci nastoupili, ale proti gustu...

Magnetická rezonance potvrdila poranění lýtkového svalu útočníka Patrika Schicka. Koho bys ty postavil do útoku ve středu?

Tomáše Chorého. Myslím, že má v sobě obrovský chtíč dokázat, že na hřiště patří a že je schopen pro mužstvo udělat cokoliv.