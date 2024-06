Máme hráče, kteří ho mohou zastoupit, přemýšlí trenér Hašek o variantách bez zraněného Schicka

Fotbalová reprezentace má na mistrovství Evropy problém. Útočník Patrik Schick si v sobotním zápase proti Gruzii poranil lýtkový sval. Národnímu týmu tak asi bude chybět v závěrečném utkání skupiny proti Turecku, kde se rozhodne o tom, jestli Češi projdou do osmifinále Eura. Hamburk 9:42 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Vyšetření na magnetické rezonanci prokázalo, že fotbalista Patrik Schick má ze sobotního utkání na mistrovství Evropy proti Gruzii poraněný lýtkový sval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér Ivan Hašek a jeho asistent o zranění Patrika Schicka

Reprezentační útočník zůstává dál s národním týmem. Jeho start proti Turecku, kde bude Česko bojovat o postup do osmifinále Eura, ale není příliš pravděpodobný.

„Patrik Schick podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí, které prokázalo zranění lýtkového svalu. Hráč zůstává s týmem a je v péči lékařů a fyzioterapeutů, kteří mu poskytují maximální péči,“ informoval v neděli pozdě večer mluvčí fotbalové reprezentace Petr Šedivý.

Šance, že by Patrik Schick ve středu nastoupil proti Turecku, tedy zůstává. Ale naděje na rychlé vyléčení reprezentačního útočníka číslo jedna není příliš velká.

„Je to klíčový hráč, který může dát gól z čehokoliv. Na druhou stranu máme hráče, kteří mohou jeho roli zastoupit. Šanci dostanou jiní a budou se rvát o to, aby tady zůstali,“ tvrdí reprezentační trenér Ivan Hašek.

Koho do útoku?

Variant, jak případně nahradit Schicka v posledním zápase ve skupině proti Turecku, se nabízí několik. Na hrotu útoku můžou nastoupit Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil nebo Jan Kuchta.

„Máme tam Chytila, Kuchtu, je tam Hložek, takže náhradu máme, jsou to kluci otřískaní zápasy v Evropě. Věřím, že kdyby se stalo to nejhorší, že by Patrik nebyl k dispozici, tak náhradu najdeme a v podstatě nám ani nic jiného nezbývá,“ uvědomuje si asistent trenéra Jaroslav Köstl.



Jestli čeští fotbalisté uspějí v závěrečném zápase skupiny proti Turecku případně i bez zraněného Schicka a postoupí do osmifinále Eura, bude jasné ve středu večer.

Stanice Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají od 21 hodin přímý přenos a server iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.