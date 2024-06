Neuznaný gól, penalta soupeře a Schickova trefa naděje. Připomeňte si momenty z duelu proti Gruzii

Oba týmy si v úvodním vzájemném duelu připsaly první bod na šampionátu, Gruzínci premiérový na velké akci. Český celek si nespravil náladu po úterní úvodní porážce 1:2 s Portugalskem, a pokud chce pomýšlet na postup do vyřazovací fáze, bude muset ve středu na závěr skupiny opět v Hamburku porazit Turecko. Teoreticky by mu mohla stačit i remíza, ale k tomu by potřeboval souhru dalších pěti výsledků. Do vyřazovací části projdou první dva týmy z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst.

Poslechněte si nejzajímavější momenty ze zápasu Gruzie - Česko na Euru 2024

Na tribunách stadionu v Hamburku měli převahu Gruzínci, ale na hrací ploše diktovali tempo hry čeští fotbalisté. Ve 23. minutě po dlouhém autu propadl míč až k Hložkovi, který napálil gólmana, od něhož se míč odrazil zpět do útočníka Leverkusenu a pak do sítě. Český ofenzivní univerzál se ale z třetího gólu v národním A-týmu neradoval dlouho, neboť videorozhodčí odhalil, že zahrál rukou.

Radost byla bohužel zbytečná, Adam Hložek se míče dotkl rukou



Momenty utkání

Částí těla, kterou se fotbal nesmí hrát, se míče ve vápně dotknul v nastavení prvního poločasu i dosavadní největší smolař českého celku Robin Hranáč. Sudí Siebert po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil penaltu, kterou proměnil Georges Mikautadze. S rychlou odpovědí mohl přispěchat Patrik Schick, ale jeho pokus vychytal brankář Mamrdašvili, který nejen v prvním poločase přiváděl české reprezentanty k šílenství.

Gruzie se po ruce Robina Hranáče dostala k penaltě, kterou bezpečně proměnil Georges Mikautadze



Více

Trenér Ivan Hašek poslal v 55. minutě na hřiště Ondřeje Lingra, který o čtyři minuty později hlavičkoval do tyče a od ní se míč odrazil do Patrika Schicka a do sítě. Útočník Leverkusenu se na minulém evropském šampionátu gólově prosadil pětkrát a díky sobotní trefě proti Gruzii se stal historicky nejlepším českým střelcem na Euru.

Šestý gól Patrika Schicka na ME! Vyrovnáno 1:1

V duelu proti houževnatému soupeři vyslali svěřenci trenéra Haška celkem 26 střel, 11 z nich mířilo mezi tyče. Nakonec ale mohli být rádi za zisk bodu. V poslední minutě nastavení totiž Gruzinci měli na kopačkách vítěznou trefu, ale nakonec nevyužili přečíslení tři na jednoho. Češi mají na svém kontě po dvou odehraných duelech ve skupině F pouze bod, negativní skóre 2:3 a ve středu 26. června musí k jistotě postupu do osmifinále porazit Turecko.