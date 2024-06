Horváth bude na Euru dál fandit Slovákům a Portugalcům. Z hvězd ho nejvíc baví španělský Yamal

Pavle, tak komu budeš fandit a nejvíc přát?

Asi Portugalcům a Slovákům.

Slováky jsem tipoval, ale proč Portugalsko?

Čistě z toho důvodu, že jsem tam hrál a mám tam dva známé, se kterými si píšu, jak to tam vypadá a jak se fandí.

Pokud Portugalci porazí Slovince, tak půjdou buď na Francouze, nebo Belgičany. To je takový nešťastný los, ne?

Není to nic extra, ale jak se říká, když chceš vyhrát, tak musíš porazit všechny. Někdy ta cesta může vypadat snazší. Tohle na mistrovství ukazuje, že ani ta jména nezaručují, že budeš hrát dobře, a hlavně nezaručí, že postoupíš. Některé týmy vypadají dobře, některé hůř a v play-off rozhoduje jakákoliv chyba o tom, že jedeš domů. Tlak bude daleko větší a uvidíme, jak se s tím vyrovnají osobnosti z nejlepších týmů, to mě hodně zajímá.

Když jsi měl před začátkem nějakého turnaje, díval ses na pavouka, nebo ti to bylo jedno?

Vím, že jsem to spíš zažíval v dorostu, protože na velkých turnajích v dospělých jsem nebyl. V jednom dorosteneckém turnaji někde ve Francii jsme se chtěli vyhnout Paris St. Germain. Pak jsme se jim vyhnuli a vyhráli, ale byli tak skvělí, že kdybychom je dostali, asi by nás vymetli. Dopadlo to ale dobře, třeba bychom je ale taky porazili. Málokdo si turnaj může plánovat, jak dopadne. Není to ani v hokeji, že by chtěli dopadnout ve skupině druzí, třetí. Vždy je to zrádné.

Ve druhé části pavouka je zajímavé, že pokud by Anglie porazila Slováky, tak půjde na jednoho z dvojice Švýcarsko, Itálie. Myslíš, že pokud Anglie porazí Slováky třeba 3:0 a postoupila by přes Itálii do případného finále, tak by všichni na ostrovech zapomněli na to, jak se Anglii nedařilo ve skupině?

Zapomenout mohou, ale budu nesouhlasit, protože budu fandit Slovákům. Za druhé si taky nemyslím, že Itálie porazí Švýcary. Predikce to byla hezká, ale myslím, že ty zápasy dopadnou malinko jinak. Rád se ale omluvím.

Když mají týmy dny volna, dá se vůbec oprostit od zápasů? Je tam prostor na odpočinek a hlavu dostat k jiným myšlenkám?

Určitě nějaký program mohou mít. Může se stát, že tam bude golf, který většina fotbalistů hraje. Není asi dobré ujít 12 kilometrů, protože odpočinek je důležitý. Úplně vypnout to nejde, protože i tihle hráči, co jsou hvězdy, tak je pro ně Euro určitý vrchol kariéry. Nikdo nebude jezdit na výlety a plýtvat silami. Nějaký golfík, playstation, vypnout hlavu. Stejně už se ale budou připravovat na soupeře a potenciálně přemýšlet nad tím, koho mohou potkat dál.

Němci si prý pozvali německého rapera, aby je víc namotivoval. Zažil jsi někdy něco takového?

Rapera ne, ale vím, že Miroslav Donutil chodil mezi reprezentanty rozdávat dobrou náladu. Kulturní vložka není na škodu, trochu hlavu nasměrovat jinam. V podvědomí hráčů a trenérů je ale to, že za pár dní je čeká klíčový zápas. Kluci nejsou stroje, jsou to lidi, co se potřebují pobavit, zasmát se anebo být sami na pokoji. Je to individuální a naprosto normální.

Několik deníků vybralo týmy šampionátu. Kdybys měl vybrat tři hráče, kteří tě baví, tak koho bys vyzdvihl?

Byť jsem to nečekal, tak Belgičané hrají špatně, ale Kevin De Bruyne hraje výborně. Jsem přesvědčen, že on je schopen Belgičany z toho vytáhnout. Pak se mi líbí oba němečtí mladíci Jamal Musiala i Florian Wirtz a taky student ze Španělska Lamine Yamal, který je úžasný. V 16 letech to takhle mrskat, to je nádhera. I jeho druhé křídlo Nico Williams, je radost se na ně koukat a těšíš se na každý kontakt s balonem, protože oni to umí.