Proti Kodani nebudeme favoritem, ale ve fotbale je možné všechno, říká kouč Baníku po postupu

Fotbalisté Baníku Ostrava ve 2. předkole Konferenční ligy porazili arménský tým FC Urartu i na jeho hřišti. Po domácí výhře 5:1 tentokrát po gólech Ewertona a Chaluše zvítězili 2:0. Do Arménie vyjelo i 350 baníkovských fanoušků. A trenér Pavel Hapal mužstvo mohl pochválit. Jerevan/ Ostrava 10:06 2. srpna 2024

„Jsem spokojený s postupem, ale i s předvedenou hrou. Měli jsme obavu především z klimatických podmínek, ale kluci se s tím poprali dobře. Začátek utkání byl dobrý, protože jsme vstřelili gól, navíc jsme tam měli ještě dvě určitě stoprocentní šance. Soupeř měl jednu gólovou situaci, kterou brankář Dominik Holec výborně vychytal, ale jinak jsme zápas kontrolovali. Přijeli jsme za postupem, dokonce jsme vyhráli, takže jsem velmi spokojen,“ těšilo Pavla Hapala.

I mladého odchovance Baníku Matěje Šína těšil docela velký počet baníkovských fanoušků v daleké Arménii. A doufá, že pohárová cesta neskončí v předkolech. „Je to skvělý pocit. Nejen pro nás, ale i pro fanoušky, kteří za námi vyrazili. Jdeme si stále za tou pohádkou, abychom se dostali do skupiny Konferenční ligy,“ pochvaloval si Šín.

Vzhůru na Kodaň

V těžkých klimatických podmínkách se Baník jednou prosadil v prvním poločase a opět se trefil brazilský kapitán Ewerton. Ve druhém poločase se už mužstvo podmínkám v Arménii přizpůsobilo lépe. „Bylo to náš plán vstřelit pár gólů a udržet to. Věděli jsme, že pro nás nebudou úplně příznivé podmínky. Zvládli jsme to a jedeme dál,“ uzavřel úspěšnou kapitolu jménem Urartu Matěj Šín.

Teď už se může soustředit na dalšího soupeře, kterým bude zkušený FC Kodaň. A Šín se těší. „Bude to ohromná zkušenost. Sledoval jsem Kodaň v loňském roce v Lize mistrů a bude to pro nás super soupeř.“

O kvalitách soupeře ve 3. předkole Konferenční ligy moc dobře ví i trenér Ostravy Pavel Hapal. „Je to klub, který několikrát hrál Ligu mistrů a má v kádru hodně reprezentantů. Ve fotbale je ale možné všechno, i když v utkání favoritem určitě nebudeme. Každopádně uděláme všechno pro to, abychom postoupili,“ doplňuje Pavel Hapal, první zápas v Kodani čeká Baník Ostrava už v příštím týdnu.

Díky za fantastickou podporu v Jerevanu a šťastnou cestu domů, chachaři! Uvidíme se v Kodani!? pic.twitter.com/A1R8RWaziD — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) August 1, 2024