Nejlehčí tým skupiny, je to škoda, litovala po prohře fotbalistek s Belgií Dubcová. Za pár dní je čeká odveta

Fotbalové reprezentantky dál čekají na první body z kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Na elitní úrovni, která jim zaručuje alespoň účast v baráži, měly po španělských mistryních světa a silných Dánkách papírově nejlehčího soupeře. Belgičankám ale podlehly 1:2 poté, co inkasovaly dvě branky po individuálních chybách. Praha 16:38 1. června 2024

„Od Báry balon, těžký na Gábinu, když byl u nás soupeř natlačený, což v ten moment bylo hodně složité a ještě jsme si to nedali přesně,“ popisuje trenér českých fotbalistek Karel Rada riskantní rozehrávku gólmanky Barbory Votíkové na obránkyni Gabrielu Šlajsovou. Potrestala jí belgická kapitánka Tessa Wullaertová.

„A druhý gól taky. Báře to vypadlo z ruky a dohraný balon, to nás taky samozřejmě hodně mrzí,“ litoval kouč.

Po dorážce záložnice Tine De Caignyové Češky už po čtvrthodině utkání prohrávaly 0:2. Snížit se jim povedlo až pět minut před koncem zápasu, když se z penalty prosadila Kamila Dubcová.

„Bohužel jsme to nedotáhly do konce, chyběl ještě minimálně jeden gól. Je to škoda, protože to je nejlehčí tým skupiny. Chybělo nám větší nebezpečí dopředu, ale pořád to bylo málo,“ říká záložnice AC Milán Dubcová.

Možnost odvety

Češky tak v první polovině kvalifikační skupiny o účast na Euru podlehly po Dánkách, světových šampionkách ze Španělska i Belgičankám, které jsou podle kouče ženské reprezentace Rady sice papírově přijatelnějším soupeřem než Španělsko a Dánsko, ale na hřišti stále dost silné.

„Bylo to vidět i v mezihře, že tam je kvalita a týmy v A skupině mají kvalitu, že když chybujete, tak vás trestají,“ dodal trenér Karel Rada po zápase českých s belgickými fotbalistkami, který na stadionu v Edenu sledovalo i v deštivém počasí necelých šest tisíc lidí.

Se stejnými soupeřkami se Češky utkají v evropské kvalifikaci už v úterý. Hrát se bude tentokrát v Belgii.

Češky už dnes ráno odcestovaly do Belgie, kde je v úterý čeká odveta v boji o EURO. ✈️ pic.twitter.com/3EkMkviofW — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 1, 2024