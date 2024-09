‚Nechtěl jsem věřit vlastním očím.‘ Fotbalisté Opavy pomáhají na domácím stadionu odstraňovat škody

S následky víkendových povodní v těchto dnech bojuje mimo jiné fotbalový klub z Opavy. Velká voda zaplavila stadion druholigového celku a způsobila na něm značné škody. V areálu tamního Slezského FC se tak lidé pustili do rozsáhlých úklidových prací. Opava 17:28 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté i fanoušci společně uklízí následky povodní na fotbalovém stadionu v Opavě | Foto: SFC Opava

Velká voda zdevastovala opavský stadion a kromě trávníku poškodila taky zázemí. S úklidovými pracemi pomáhají i hráči.

Ničivá povodeň v Opavě zalila nejen hrací plochu, ale poškodila i zázemí fotbalového stadionu.

V pondělí zaměstnanci klubu pracovali hlavně na odstranění zhruba třiceticentimetrové vrstvy bahna z trávníku i vnitřních prostor. Stadion s kapacitou pro více než 7500 fanoušků je momentálně v dezolátním stavu, a je pravděpodobné, že minimálně do konce roku na něm hrát nepůjde.

„Naděje umírá poslední, ale zatím podle současného stavu pro nás podzim s největší pravděpodobností podzim pro nás na domácím stadionu skončil,“ přiznal ve vysílání Radiožurnálu Sport předseda představenstva opavského fotbalového klubu Tomáš Hůlovec.

Hledá se azyl

Zatím není jasné, kde by případně Slezané po zbytek podzimní části sezony své domácí zápasy hráli – vedení klubu už ale zahájilo jednání s Ligovou fotbalovou asociací.

„Samozřejmě se zkoušíme bavit, že by se prohodilo pořadatelství, ale rozhazujeme sítě, pokud bychom museli hrát někde v azylu. Jedna z prvních variant se nabízí stadion v Hlučíně,“ zmiňuje Hůlovec fotbalový stadion třetiligového Hlučína, který je od toho opavského vzdálený zhruba půl hodiny jízdy autem.

Druhý den vyklízení v plném proudu 🙈👊 pic.twitter.com/zji6wfQIOF — Slezský FC Opava (@sfcopava) September 17, 2024

Ve složité době mají hráči Opavy specifický režim. Zatímco v úterý dopoledne trénovali na umělé trávě v nedalekých Kylešovicích, odpoledne už ve svém areálu pomáhali s úklidem po velké vodě.

„S klukama odklízíme lopatama nánosy bahna. Snažíme se dostat veškeré bahno pryč, rozbité lavičky a všechno, co se dá. Je to obrovská katastrofa, na hřišti byl snad metr a půl vody. V šatnách je to až skoro po strop. Když jsem to poprvé viděl, nechtěl jsem věřit vlastním očím,“ řekl pro Radiožurnál Sport opavský záložník Adam Ondráček, který přiznal, že myšlenky na fotbal teď hráči příliš nemají.

První soutěžní duel po povodních čeká Slezany příští středu, kdy ve 2. kole domácího poháru nastoupí na hřišti třetiligového FC Strání.