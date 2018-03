1. 8. 2016 |Jaroslav Plašil, Jakub Knoll |Ostatní sporty

Některým tenistům se do Ria nechtělo, ale ti, co se letních her zúčastní, zřejmě nenarazí na zásadní problémy kromě svých soupeřů. Na olympijském turnaji najdou obvyklý komfort, i když toho celkem dost dodělávají pořadatelé až na poslední chvíli.