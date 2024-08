ŽIVĚ: Slavii čeká boj o Ligu mistrů proti Saint-Gilloise, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Fotbalisté Slavie ve středu vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů, v níž budou usilovat o třetí postup do hlavní fáze soutěže. Pražané v úvodním utkání 3. předkola před vyprodaným Edenem přivítají belgický Union Saint-Gilloise. Utkání začíná v 19.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži. Praha 18:11 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisty Slavie čeká předkolo Ligy mistrů | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: ČTK

Slavia si dosud zahrála hlavní fázi Ligy mistrů v letech 2007 a 2019. Díky příznivému vývoji v závěru minulé sezony vstoupí do kvalifikace až ve 3. předkole a na cestě do základní části potřebuje zdolat dva soupeře.

Pokud by vyřadila Saint-Gilloise, v závěrečném play-off by narazila na lepšího z dvojice Lille - Fenerbahce Istanbul. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mají jistotu minimálně hlavní fáze Evropské ligy, kam by rovnou přešli v případě, že by s Unionem vypadli.

Utkání začíná v 19.00 a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá živě, iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž.

👥 Boj o postup do Ligy mistrů zahájí tato 𝐗𝐈 #slausg



🔙 Christos Zafeiris ve středu pole

🥶 David Zima od první minuty

🛡️ Kinský a Prebsl poprvé v Evropě



📰 https://t.co/9eYKTsnfsj pic.twitter.com/2jlO9sXTtD — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 7, 2024