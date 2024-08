Naše kvalita je velká. Sezonu jsme začali skvěle, říká brankář Kinský. Za tři zápasy ani jednou neinkasoval

Tři zápasy a žádná inkasovaná branka. Takovou bilanci mají v úvodu Chance ligy fotbalisté Slavie. V pátečním večeru Pražané naplno bodovali v Liberci. Už v prvním poločase se nádherně trefil do šibenice El Hadji Malick Diouf. Liberec 10:54 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Kinský je v úvodu sezony oporou Slavie | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Brakář Slavie Antonín Kinský odchytal všechny tři dosavadní utkání nové sezony a ani jednou v nich neinkasoval. „Řekl bych, že to byl zápas, který byl hodně vyrovnaný, Liberec hrál dobře kombinačně a my jsme díky gólu od Malicka, který byl skvělý a který nám hrozně pomohl, vyhráli. Celý zápas byl nepříjemný, protože Liberec se nebál hrát a nedělal nám to jednoduché,“ přiblížil zápas z pohledu Slavie gólman Kinský.

„Mám z toho hroznou radost. Skvělý začátek. Jedině na Slovácku to mohly být plus dva body, ale jinak je začátek skvělý a všichni jsme spokojení, že se nám to povedlo. Na hřišti jsem od toho, abych podržel tým. Naše kvalita je velká. Věřím, že budeme zápasy zvládat, kvalitu dopředu máme a jsme schopni dávat góly i proti dobrým soupeřům,“ zhodnotil Kinský úvod sezony.

Fantastický Kinský



Oporou Liberce byl v pátečním zápase také muž stojící mezi třemi tyčemi Hugo Jan Bačkovský, který byl naopak po závěrečném hvizdu zklamaný. „Nějaké zklamání tam je, protože jsme odehráli dobrý zápas, byl vyrovnaný. To, z čeho jsme dostali gól, nebyla ani šance. Byl to podržený balón za vápnem, i my jsme jim mohli dát takový gól. Myslím, že možná nějaký lepší výsledek šlo uhrát, takže zklamání je přirozené,“ přiznal Bačkovský.

Domácího brankáře rozesmutněl okamžik ze 40. minuty. Do horního růžku jeho branky se trefil Malick Diouf. „Byl to odvrácený roh, trefil to za vápnem. Přede mnou bylo hodně hráčů, reagoval jsem asi nejlíp, jak jsem v tu chvíli dokázal. Trefil to hezky, to je asi všechno, co bych tomu řekl,“ popsal Bačkovský rozhodující moment utkání mezi Slovanem a pražskou Slavií.

