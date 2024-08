Upínáme se k tomu od letní přípravy, říká k boji o postup do Ligy mistrů trenér Slavie Trpišovský

Fotbalisté Slavie budou hrát úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů. Večer ve vyprodaném Edenu přivítají belgický klub Saint-Gilloise. Tým trenéra Jindřicha Trpišovského do kvalifikace vstupuje už s jistotou účasti minimálně v Evropské lize, což je velký rozdíl oproti posledním ročníkům. Praha 15:03 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Před dvěma lety jsme měli před sebou tři předkola Konferenční ligy, hráli jsem o jednu soutěž a dostali jsme Panathinaikos a Raków. Nebo loni jsme také neměli jistotu ničeho, tak je to samozřejmě odlišné,“ vzpomíná Trpišovský.

Nejen slávistický kouč ale prahne po účasti ve skupinové fázi Ligy mistrů, kterou Pražané hráli naposledy před pěti lety.

„Klub a my všichni toužíme po Lize mistrů, takže nejde říct, že bychom byli uvolnění nebo na to nekladli důraz. Ten důraz je obrovský. Všichni se k tomu upínáme už od letní přípravy. Ale máte samozřejmě v hlavě ten příjemnější bonus, že víte, že v té Evropě budete,“ mluví o tlaku na tým Trpišovský.

Trenér Slavie Trpišovský se na začátku cesty za postupem do Ligy mistrů nemůže spolehnout na jednoho ze svých nejzkušenějších svěřenců. Tomáš Holeš si totiž odpykává trest za červenou kartu z jarního osmifinále Evropské ligy proti AC Milán. Do utkání se Saint-Gilloise možná z osobních důvodů nenastoupí také David Douděra.

V základní sestavě by naopak neměli chybět další reprezentanti, kteří se do přípravy zapojili později kvůli účasti na Euru. Pro stopera Davida Zimu to bude první start v aktuální sezoně. Lukáš Provod v úvodní jedenáctce zatím nechyběl. V aktuálním slávistickém výběru už v sedmadvaceti letech patří k oporám.

„Ta role se nemění teď, ale už delší dobu. Tím, že jsem prošel nějakou fází tady ve Slavii, už jsem tu delší dobu, znám trenéry a styl fotbalu, který chceme hrát. I tím, jak se ten kádr obměnil a já už nejsem nejmladší, tak samozřejmě cítím, že ti mladší hráči by měli mít ke komu vzhlížet a snažím se být tím dotyčným hráčem,“ popsal svou roli v týmu Provod.

Souboj vicemistrů svých domácích soutěži z minulého ročníku mezi Slavií a belgickým týmem Saint-Gilloise začne v 19 hodin. Přímý přenos naladíte na Radiožurnálu Sport, Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.