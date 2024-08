Hrozně cenné tři body, uvědomuje si Šebrle z Dukly. Trenér Budějovic Straka nechápe, co se stalo

Pražanům k výhře nad soupeřem z jihu Čech pomohl nacvičený signál, díky kterému vstřelili dvě ze tří branek.

„Věděli jsme, že jejich lajny budou volné a že tam budeme chtít dávat centry. V kabině jsme si řekli, že to tam budeme ládovat co nejvíc a pak nám vyšly dva outy a padlo to tam. 3:0 je krásný výsledek,“ usmíval se 21letý záložník a syn slavného vícebojaře Romana Šebrleho Štěpán po své první ligové brance, která padla stejně jako ta další dukelská po dlouhém outovém vhazování do vápna českobudějovických.

To, že Jihočeši nedokázali ohlídat dvě stejné situace v pěti minutách, se nelíbilo kouči Františku Strakovi.

„My jsme se na to připravovali, věděli jsme, že to Dukla dělá, a přesto si necháme dát dva góly. Ten třetí gól nemá cenu ani komentovat. Nechápu, co se stalo a proč se to stalo,“ říkal nespokojený Straka, jehož České Budějovice znovu padly. Trenér, který má pověst záchranáře klubů v soutěžích, i přes výkony týmu dál věří.

„Nesmíme nic vzdávat. Je to na tenkém ledě, ano, nebo ne. Momentálně se s námi led většinou proboří, ale já věřím, že to zpevníme a dokážeme se odpoutat od toho propadáku s nulou vzadu.“

To Dukla si výhrou v tabulce Chance ligy polepšila a její fanoušci si už podruhé v sezoně mohli po letech užít prvoligovou děkovačku.

„Pro nás je to strašně důležitá výhra, protože v průběhu sezony se budeme prát s Budějovicemi, s Pardubicemi a s Karvinou o udržení. Tohle jsou hrozně cenné tři body,“ uvědomuje si Štěpán Šebrle, kterého v dalším kole čeká s Duklou další důležité utkání právě s Karvinou, Dynamo pak doma přivítá Bohemians.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 26. 8. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Sparta 6 5 1 0 14:6 8 16 2. Plzeň 5 4 1 0 12:1 11 13 3. Slavia 5 4 1 0 9:1 8 13 4. Jablonec 6 3 1 2 7:4 3 10 5. Olomouc 5 3 1 1 8:6 2 10 6. Ostrava 5 3 0 2 5:3 2 9 7. Hr. Králové 6 3 0 3 5:5 0 9 8. Slovácko 6 2 3 1 4:5 -1 9 9. Liberec 6 2 1 3 8:7 1 7 10. Bohemians 1905 6 2 1 3 6:7 -1 7 11. Mladá Boleslav 5 2 0 3 10:7 3 6 12. Pardubice 6 2 0 4 6:9 -3 6 13. Dukla Praha 6 2 0 4 5:8 -3 6 14. Karviná 5 2 0 3 6:11 -5 6 15. Teplice 6 1 0 5 6:13 -7 3 16. Č. Budějovice 6 0 0 6 1:19 -18 0