ŽIVĚ: Slavia ve šlágru 9. kola hostí plzeňskou Viktorii. Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu

Sobotní program Chance ligy vyvrcholí duelem vedoucí Slavie proti třetí Plzni. Oba týmy se před šlágrem navnadily úterní výhrou v dohrávkách 6. kola. Duel 9. kola v pražském Edenu začíná v 19 hodin a stanice Radiožurnálu Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Praha 21. září 2024 Ve šlágru 9. kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže fotbalisté Slavie přivítají plzeňskou Viktorii

Slavia i Plzeň po reprezentační pauze a odloženém kole kvůli povodním už hrály a to úterní dohrávku šestého kola Chance ligy. Slávisté si poradili s Mladou Boleslaví na jejím hřišti 2:0 a Plzeň doma porazila 2:1 Sigmu Olomouc. Trenér Trpišovský se na šlágr s Plzní těší.

„S Plzní to jsou vždycky těžké zápasy, mají skvělého trenéra. Je to silný tým se silnými hráči. Plzeň je top klub. Ukázali to, když se dostali přes kvalifikace Evropské ligy, navíc nedostávají góly. Takže nás čeká kompaktní obrana, dobývání. Šulc je své skvělé formě. Bude to velký zápas, na který se těšíme,“ hlásí Trpišovský.

Duel, který na stanici Radiožurnálu Sport od 19 hodin komentují Jaroslav Plašil s expertem Pavlem Horváthem, sleduje server iROZHLAS.cz v podrobné online reportáži.