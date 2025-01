Agresivita, dobré bruslení a výborná střela. Do hokejové reprezentace se vrací jméno Reichel

Za hokejovou reprezentaci si znovu po letech zahraje Reichel. Po otci Robertovi, který byl u úspěšné éry českého hokeje na mistrovství světa i na olympijských hrách v Naganu, je to jeho syn Kristián. Ten po minulé sezoně už nebojuje o místo v sestavě Winnipegu v NHL, ale vydal se do Evropy. A právě angažmá v Německu mu pomohlo k první nominaci do národního týmu dospělých a trenérský tým musí sledovat i soutěž našich západních sousedů. Praha 22:29 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Kristián Reichel si zahraje za národní tým na Švédských hrách (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

„Je to specifický hráč, který hrál, tuším, čtyři až pět let v zámoří na farmě, zkusil si NHL. Radim (Rulík) ho přečetl úplně perfektně. Je to hráč, který může hrát jak centra, tak křídlo. Je bruslivý a ze zámoří zná, jak jít do brány agresivitou, dobrým bruslením a výbornou střelou. Rozhodně ho chceme vidět, jak bude reagovat v národním mužstvu,“ říká generální manažer národního týmu Jiří Šlégr.

Po letech se tak do hokejové reprezentace vrací jméno Reichl. Právě Šlégr byl u největších úspěchů českého hokeje s Robertem Reichlem, otcem Kristiána. Jsou prý ale jiní. A rozdíl není jen v tom, že každý drží hokejku na jinou stranu.

„Albi (Robert Reichel) si to nechce přiznat, ale já myslím, že je úplně rozdílný. Myslím, že je víc přímočarý, Albi byl technicky konstruktivní a samozřejmě většího vzrůstu,“ myslí si Šlégr.

👥 Nominace na Švédské hokejové hry i s pěti nováčky! 👀 Reprezentační dres premiérově oblečou Tomáš Cibulka, Matyáš Filip, Petr Koblasa, Filip Přikryl a Kristian Reichel. 🇨🇿



Co na to říkáte, fanoušci? ✍️#narodnitym | #ceskyhokej pic.twitter.com/hdI4KoAZar — Český hokej (@czehockey) January 27, 2025

Kromě Kristiána Reichla jsou v sestavě další noví muži. Šanci dostane třeba Matyáš Filip z předposledního Kladna, dvojice Tomáš Cibulka, Roman Přikryl z Českých Budějovic a také litvínovský střelec Petr Koblasa. Trenér Rulík tentokrát vynechal hráče z kostry týmu z vítězného mistrovství světa. Volno mají například David Tomášek ze švédské ligy, z extraligy pak Ondřej Beránek nebo Jakub Flek.

„Deset měsíců. V takovém zápřahu, v jakém jsou, to opravdu není jednoduchý. A nechceme riskovat, že by mělo dojít k nějakému zbytečnému zranění,“ vysvětluje reprezentační trenér Radim Rulík.

Do prvních zápasů Švédských her zbývá více než týden a v Evropě se do té doby normálně bude hrát. Rulík má proto samozřejmě i náhradníky: „Je jich asi šest, jsou připraveni. Respektive, oni to nevědí, já to mám připravené, já si vždycky udělám hráče pod čarou.“

Hokejová reprezentace se sejde v pondělí v Praze, příští týden ve středu odletí do Stockholmu, kde pak odehraje všechny zápasy Švédských her.