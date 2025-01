Trenér hokejové reprezentace Rulík povolal na Švédské hry pět nováčků. V týmu je i obránce Hájek

Pět nováčků zařadil do nominace českých hokejistů na únorové Švédské hry ve Stockholmu trenér Radim Rulík. V sedmadvacetičlenném kádru je jako jediný zástupce zlatého týmu z loňského mistrovství světa v Praze obránce Libor Hájek z Pardubic. Aktualizováno Praha 13:47 27. 1. 2025 (Aktualizováno: 14:46 27. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Rulík na tréninku seniorské reprezentace | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: CNC / Profimedia

Na třetím dílu série Euro Hockey Tour budou v národním týmu debutovat obránce Tomáš Cibulka s útočníkem Filipem Přikrylem z Českých Budějovic a další forvardi Matyáš Filip z Kladna, Petr Koblasa z Litvínova a Kristian Reichel z Mannheimu.

V kádru je 16 hráčů z domácí extraligy, šest krajánků z Finska, po dvou ze Švédska a Švýcarska a jeden z Německa. Vedle nováčků se poprvé pod Rulíkem představí útočníci Petr Fridrich z Olomouce a Luboš Horký z Pelicans Lahti. Fridrich se vrací poprvé od prosince 2022 a Horký se představil naposledy v dubnu 2023.

„Mám samozřejmě důvody, proč jsem to takhle udělal a sestavil nominaci takhle. Nechci všechny zveřejňovat a zacházet do detailů, protože si myslím, že něco může zůstat uzavřené. Právě teď ale přišla chvíle, kdy hráčům, kteří tvoří to nejsilnější jádro, je dobré dát prostor, aby se trochu zregenerovali, připravili na play off a tu nejdůležitější druhou část sezony,“ vysvětlil Rulík.

👥 Nominace na Švédské hokejové hry i s pěti nováčky! 👀 Reprezentační dres premiérově oblečou Tomáš Cibulka, Matyáš Filip, Petr Koblasa, Filip Přikryl a Kristian Reichel. 🇨🇿



Co na to říkáte, fanoušci? ✍️#narodnitym | #ceskyhokej pic.twitter.com/hdI4KoAZar — Český hokej (@czehockey) January 27, 2025

„Pokud bychom to neudělali, jdeme naproti tomu, aby se hráči třeba zranili. Ne tím zraněním, co hokej běžně přináší, ale tím, co vychází z únavy a jejich přetížení,“ doplnil devětapadesátiletý kouč.

Jako obvykle má dopředu připravené i náhradníky pro případ nouze. "Je jich asi šest. Vždy si udělám takový seznam pod čarou," uvedl Rulík a připustil, že dva hráče nominoval i přesto, že má u jejich jmen otazníky.

„Filip Zadina měl zranění ze Spengleru, dlouho absentoval, teď nastoupil po měsíci za Davos. Jsme domluvení, že si zavoláme a ještě mi řekne, jak se cítí. Jsme domluvení, že když to bude dobré, rád pojede, ale kdyby měl nějaké problémy, může dojít ke změně,“ uvedl Rulík.

„Druhým je Radan Lenc, jehož nastřelili do oblasti brusle, teď poslední zápas nehrál a jde dneska (v pondělí) na rentgen. Pokud by tam nebyla zlomenina a bylo to jen zhmožděné, ten týden mu pomůže a mohl by se zúčastnit, ale kdyby to bylo zlomené, museli bychom také zareagovat. A česká extraliga má před sebou také ještě tři kola, tak uvidíme, jak se bude vše vyvíjet,“ dodal.

Češi po listopadovém turnaji Karjala a prosincových Švýcarských hrách vedou tabulku Euro Hockey Tour s 15 body a mají náskok čtyř bodů před druhým Finskem. Do Švédských her vstoupí ve čtvrtek 6. února zápasem proti domácímu výběru, v sobotu se utkají s Finskem a v neděli se Švýcarskem.