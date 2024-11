Konečně to vyšlo, těšilo třineckého hokejistu Kovařčíka. Ten svým gólem rozhodl utkání se Spartou

Třinečtí hokejisté v Tipsport extralize ukončili sérii pěti porážek v řadě. V předehrávce 40. kola doma zvítězili 2:1 nad Spartou. O vítězství rozhodl gól navrátilce Ondřeje Kovařčíka. Útočník Třince se trefil poprvé od svého přestupu z Českých Budějovic. Na gól si musel počkat pět zápasů. Třinec 13:21 27. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kovarčík z Třince | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Ondřej Kovařčík se do Třince vrátil po dvou sezonách ve Finsku a 17 zápasech v Českých Budějovicích. Na první gól a zároveň první vítězství v dresu Ocelářů po svém příchodu čekal skoro měsíc.

„Já měl už před tím v zápasech dost šancí a pořád mi to nepadalo a naštěstí se mi to odrazilo tak, jak jsem potřeboval,“ usmívá se třinecký útočník, který se svezl s bídnou formou obhájců titulu.

Nicméně pětizápasovou sérii porážek přece jen se svými spoluhráči prolomil. „Smál jsem se s kluky, že ani už nevím, co se dělá po vítězném zápase za rituály,“ popisuje Kovařčík.

Devětadvacetiletý hokejista, který má s Třincem tři tituly, si tak připomněl, jaké to je dát gól, vyhrát a zakřičet si vítězný pokřik.

Byť Sparta měla své šance, oba týmy hrály poměrně dost přesilovek, ale obětavější při oslabení byli Slezané.

„Říkali jsme si, že neumíme vyhrát asi normálně. Věřil jsem že, to ubojujeme, protože, co kluci zblokovali střel, to bylo neuvěřitelné. Věřil jsem, že se štěstíčko musí otočit, a konečně to vyšlo,“ doplnila třinecká opora.

Naopak hosté zapisují třetí porážku v řadě, kterou neodvrátil ani gól na 1:0 v podání Michala Řepíka.

„Nehážeme to za hlavu, protože tabulka je vyrovnaná a každý prohraný zápas znamená, že se propadáme a to nechceme. Není žádná panika, ale musíme si to rozebrat. Teď jedeme na těžký zápas do Litvínova a tam se budeme snažit vyhrát,“ uzavírá sparťanský asistent kapitána.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 27. 11. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 24 14 2 3 5 73:56 49 2. HC Litvínov 22 14 0 2 6 66:46 44 3. BK Mladá Boleslav 23 11 4 1 7 62:51 42 4. HC Sparta Praha 23 11 3 2 7 72:46 41 5. Mountfield HK, a.s. 22 11 2 2 7 65:58 39 6. HC Energie Karlovy Vary 22 8 4 2 8 64:62 34 7. HC KOMETA BRNO 22 8 3 4 7 58:60 34 8. HC Olomouc 21 9 1 0 11 51:55 29 9. BANES Motor České Budějovice 21 8 2 1 10 50:57 29 10. HC VÍTKOVICE RIDERA 22 8 1 2 11 70:75 28 11. HC Oceláři Třinec 23 5 2 6 10 50:61 25 12. HC ŠKODA PLZEŇ 22 4 5 3 10 39:65 25 13. Rytíři Kladno 22 6 2 2 12 63:74 24 14. Bílí Tygři Liberec 21 4 3 4 10 48:65 22