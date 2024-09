Úřadující mistři z Třince zahájí nový ročník soutěže na Spartě. ‚Celá extraliga je kvalitní,‘ těší Kundrátka

Sparta - Třinec, tímto duelem začíná v úterý nový ročník hokejové extraligy. Souboj, který v sobě skrývá mnoho předešlých příběhů a velkou rivalitu. Dva ze tří největších favoritů na zisk mistrovského titulu. I když Třinec byl oproti Pardubicím a Spartě v posledních dvou sezonách podceňovaný, tak získal čtvrtý a pátý titul za sebou. Praha 12:22 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Kundrátek | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Hodně atraktivním soubojem v úterý začíná nový ročník hokejové extraligy. Sparta v O2 Aréně přivítá mistrovský Třinec.

„Byli jsme vyhlášeni nejlepším klubem Evropy, takže to je velké ocenění a hrozně si toho vážíme. Je vidět, že organizace a klub něco dělá dobře,“ říká třinecký obránce Tomáš Kundrátek, který kromě mistrovského titulu s Třincem získal na jaře i titul mistra světa.

Sparta a Pardubice opět mocně posilovali. To ale Kundrátka nezajímá. „My se nesoustředíme na jiné týmy, ale sami na sebe. To je priorita a co dělají druhé týmy, to nás nezajímá,“ vysvětluje obránce Třince.

Každopádně úroveň extraligy stoupá, aktuálně ji bude hrát jedenáct mistrů světa a také ze zahraničí přicházejí stále kvalitnější hráči.

„Celá extraliga je kvalitní, týmy posilují, kvalitní hráči se vrací. Doufám, že to fanoušky baví a že si to užívají,“ dodává Kundrátek.

Opora odešla

Třinec naopak o velmi kvalitního hráče a mistra světa přišel. Daniel Voženílek odešel do švýcarského Zugu.

A byl to právě on, kdo vstřelil Spartě v šestém semifinále dvě desetiny sekundy před koncem zápasu ikonický vyrovnávací gól. Udržel tím Třinec ve hře, jinak by mu sezona skončila.

„Dan si tady udělal velké jméno jen tím, že k hokeji dobře přistupoval, dobře přistupoval k životu a je to správný chlap. Jeho práce tady byla velice kvalitní. Bude to těžké, každý hráč, který věděl, co dělat na ledě a byl v systému, tak se bude těžko nahrazovat. Je těžké nahradit reprezentanta,“ ví moc dobře trenér Zdeněk Moták, že urostlého bojovného a klíčového útočníka bude těžké nahradit.

V minulosti ale Třinec přišel třeba už o Matěje Stránského, Šimona Hrubce, Davida Musila či Tomáše Marcinka a vždy si dokázal poradit.

„Pokusíme se někoho jiného zvednout, posunout jiné hráče, což je důležité nejen pro organizaci, ale pro hráče zvlášť, když před sebou mají vizi a věří, že je čeká skvělá budoucnost,“ doplňuje k třinecké strategii trenér Moták.

V úvodu sezony budou Ocelářům scházet klíčoví a v play-off zranění hráči obránce Jakub Jeřábek a útočník Martin Růžička.

Velmi dobře v dresu Ocelářů v přípravě a v Lize mistrů vypadali třeba francouzský reprezentant Justin Addamo a mladý talent Michal Teplý, který se vrátil z farmy v zámoří.