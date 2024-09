Kaše přinesl do klubu a regionu něco, co nám dlouho chybělo, chválí mistra světa trenér Litvínova Mlejnek

S cílem navázat na loňské semifinále půjdou do nového extraligového ročníku hokejisté Litvínova. Severočechům se i přes proměnu kádru podařilo udržet klíčového hráče - útočníka Ondřeje Kašeho „Já pevně věřím, že v tom bude nadále pokračovat, protože patří do nejlepší pětice hráčů celé Extraligy,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport trenér Litvínova Karel Mlejnek. Litvínov 20:34 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejistů Litvínova Karel Mlejnek | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia

Jak probíhala litvínovská letní příprava?

Věřím, že jsme dobře připravení. Do půlky července byla většina programu v kompetenci našeho kondičního trenéra a samozřejmě spousta individuálních programů pro hráče.

V jakém stavu jste dostal mužstvo od kondičního trenéra?

Není to tolik o trenérovi jako spíše o zodpovědnosti každého hráče. Věřím, že k tomu přistoupili velmi dobře a budeme solidně připravení.

Jaký bude letošní Litvínov?

Pevně věřím, že se nám povede navázat na loňskou sezonu a bude se k nám jezdit soupeřům velmi těžko a opačně doufám, že na hřištích soupeřů budeme lepší, než jsme byli v loňské sezoně.

Čím bude speciální Stadion Ivana Hlinky pro soupeře? Menším kluzištěm, sílou Ondřeje Kašeho nebo třeba dobrou atmosférou?

Jistě vámi jmenované tři faktory a poté doufám, že budeme konsolidovaný, pokorný tým, který v každém zápase nedá kůži zadarmo.



Jak vás potěšila zpráva, že Ondřej Kaše zůstává v Litvínově? Kaše je velká osobnost nejen pro tým, ale i pro celou Extraligu.

Nemůžu říct nic jiného, než že jsem nesmírně rád, že Ondra spojil další sezonu s litvínovskými barvami. Ondra přinesl do klubu, do regionu, do města, mezi fanoušky něco, co v klubu dlouho chybělo. Já pevně věřím, že v tom bude nadále pokračovat, protože patří do nejlepší pětice hráčů celé Extraligy.



Ondřej Kaše během oslav na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak moc pomohlo Litvínovu a celé Extralize květnové mistrovství světa?

Extralize to pomohlo na přestupovém trhu, evidujeme, jak některé týmy vehementně posílily i hráči, kteří na šampionátu hráli. Kvalita ligy bude zase o několik stupňů vyšší.

Pokud bude tak kvalitní, budete plánovat nasazování hráčů z juniorského týmu?

V loňské sezoně jsme s trenérským štábem s Robertem Reichlem a Davidem Kočí zabudovali do týmu Matěje Maštalířského, který je aktuálně kapitánem reprezentace do 20 let. Jsme připraveni ho dávat do základní sestavy, ale on to bude muset neustále každý zápas dokazovat.

V tak nabité sezoně Extraligy je otázka, kdo k takovým odvážným krokům bude chtít přistoupit. A já věřím, že je v zájmu jak klubů, tak reprezentace a nebo budoucnosti českého hokeje se k tomu připojit a dát mladším hráčům prostor.



Je ve vašem týmu ještě jiný junior než Matěj Maštalířský?

Spíše se chci bavit o hráčích, kteří patří do mládežnických reprezentací. V přípravě jsme jim dali prostor, ale bohužel aktuálně nemají kvality našeho extraligového kádru. Máme zde ale několik hráčů, kterým je okolo 23 let a oproti loňsku jsme tým omladili.