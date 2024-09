Extraliga bude o dost vyrovnanější, myslí si trenér Liberce Pešán. Opřít se chce o zkušenou osu týmu

Hokejisté Liberce vstoupí do nové extraligové sezony s touhou po třech neúspěšných pokusech přejít přes čtvrtfinále, říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport trenér hokejistů Liberce, který má ve svém týmu například navrátilce ze zámoří Radima Šimka. Seriál Radiožurnálu Sport Liberec 23:30 15. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Filip Pešán na tréninku | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

Jak byste představil liberecké mužstvo před novou sezonou?

Složitá otázka, ale budeme chtít budovat tým, který staví na dobrých návratech jako je brankář Petr Kváča nebo obránce Radim Šimek. Máme také plno mladých hráčů, kteří prošli naší akademií, a i oni nám pomůžou k tomu, abychom byli energičtí. Musíme být i zkušení, protože i tu v týmu jistě máme.

Radim Šimek, který od roku 2017 hrál v zámoří, je velká posila nejen na ledě, ale také do kabiny, jistě pomůže mladším hráčům. Nedávno se obránce nechal slyšet, že v kabině potkává hráče narozené v roce 2006 a že se tým za poslední roky velmi proměnil.

Je to tak, snažíme se budovat mladší tým. Je to i o finančních prostředcích, nemůžeme konkurovat silnějším týmům. Musíme vychovávat vlastní hráče a dávat jim šance. K tomu je musíme obklopit staršími a zkušenějšími hráči.

Jak těžké je udržet balanc mezi využitím mladších a tedy méně zkušených hráčů a touze po výsledcích? O tom přeci hokej je.

O to se pokoušíme každý rok. Důležité je mít majitele, který této cestě fandí a podrží trenéra i přesto, že výsledky nemusí být ideální. A také je potřeba mít v týmu lídry, kteří musí být pro mladší vzorem. Pak to do sebe může zapadnout.

Je důležitá i trpělivost? Myslím to tak, že jeden rok se postoupí pouze do čtvrtfinále, avšak tým posbírá určité herní zkušenosti.

Přesně tak, trpělivost a krytá záda od majitele klubu, který tomu fandí. My chceme být úspěšní a děláme pro to maximu.

Jaké máte konkrétní ambice na příští sezonu?

O těch mluvit nebudu. Tým si ještě sedá a sám nedokážu odhadnout, jak se budeme pohybovat v tabulce. Extraliga bude o dost vyrovnanější a záleží na výsledcích soupeře, fanoušci se budou bavit.

Proč?

Některé týmy dobře posílily a v extralize jsou obrovská jména jako Roman Červenka nebo Jaromír Jágr. To do hlediště přiláká spoustu lidí.

Budete sázet na osu týmu brankář Petr Kváča, obránce Radim Šimek a útočník Tomáš Filippi?

Mezi klíčové hráče bych přidal útočníky Jaroslava Vlacha a Michala Bulíře. Ti musí tvořit osu týmu a třeba se nám v sezoně povede nějaká výměna, majitel přislíbí více peněz nebo zapojení mladšího hráče z juniorského týmu.