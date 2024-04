ŽIVĚ: Pardubice už mohou na ledě Litvínova postoupit do finále, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Hokejisté Pardubic mohou už v pátek v nejkratším termínu stvrdit postup do finále play-off extraligy po 12 letech. Vítězové základní části ve čtvrtek vyhráli i třetí duel semifinálové série proti Litvínovu a v druhém utkání na severu Čech se od 19.00 budou snažit využít hned první mečbol. Utkání odvysílá stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Litvínov 18:30 5. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Pardubic mohou v Litvínově postoupit do finále extraligy | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Pardubice v Litvínově zvítězily 3:2 a navázaly na domácí výhry 3:0 a 3:2.

„Bylo by krásné, kdybychom to zvládli a měli volno, samozřejmě chceme strašně moc vyhrát. Nijak nás neuklidňuje, že to ještě nikdo neotočil. Víme, že 3:0 na zápasy je krásný náskok. A asi by byl hřích to promrhat,“ uvedl útočník Robert Kousal, jenž se ve čtvrtek asistencemi podílel na všech třech gólech Dynama.