Naše nástupy do zápasů nejsou ideální, vědí Oceláři po sparťanském vyrovnání finálové série

„Museli jsme si k tomu něco říct, protože první třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Důležité pak byly slepené góly na začátku druhé třetiny, to nám hodně pomohlo,“ bylo Tomáši Šmerhovi jasné, že jeho trefa byla jedním z klíčů Pražanů k vítězství.

Domácí útočník totiž vystihl nepřesnou rozehrávku soupeře, díky tomu se zjevil sám před brankářem Ondřejem Kacetlem a kličkou do forhendu skóroval. Sparta v ten moment otočila ze stavu 0:1 na 2:1, a to během dvou minut a jednadvaceti sekund od začátku druhého dějství.

„Dostali jsme góly po našich chybách, které se nemusely stát. Nebylo to úplně o tom, že by nás k těm chybám dotlačili. Celkově ta druhá třetina nebyla ideální,“ přiznal třinecký Tomáš Marcinko poté, co druhá třetina pomohla Spartě i k nakonec vítěznému třetímu gólu.

Že se Slezanům v sérii nedaří před polovinou zápasů, si povšiml i jeho spoluhráč Ondřej Kovařčík.

„Až na druhý zápas ty naše nástupy nejsou ideální. I kdybychom dnes třeba vyhráli, tak Spartě lépe šly nohy. Musíme se zlepšit v první půlce zápasu a nehrát jen posledních třicet nebo čtyřicet minut. Musíme hrát od začátku. I to je důvodem, proč je to 2:2 a ne třeba 3:1,“ litoval Kovařčík.

Spartě naopak pomohlo, že dodržela svůj herní plán i po inkasování v první třetině, jak popsal brankář domácích Julius Hudáček.

„I po prvním gólu, který jsme dostali, jsme hráli pořád stejně. Šli jsme dopředu, snažili jsme se dívat góly, tlačili jsme se před brankáře. A přestože to nevyšlo v první třetině, ve druhé jsme dali tři góly a vzali jsme to do vlastních rukou,“ říkal Hudáček.

Kdo do rukou převezme vedení 3:2 na zápasy, se dozvíme v úterý, kdy je na programu páté finále, tentokrát zpátky na ledě Třince.