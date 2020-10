‚Věděli jsme, jak to dopadlo s Horákovou.‘ Před 70 lety poslali komunisté hokejisty do uranových dolů

Pro československý hokej vybojovali v letech 1947 a 1949 první zlaté medaile z mistrovství světa. Další už ale nepřidali. Místo na ledě totiž strávili dlouhá léta ve vězení. Přesně před sedmdesáti lety Bohumila Modrého, Augustina Bubníka, Václava Roziňáka a další hokejisty odsoudili ve vykonstruovaném procesu. Praha 15:04 6. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Augustin Bubník | Foto: Fotobanka Profimedia

Měli bojovat o další titul hokejových mistrů světa. Místo toho putovali na dlouhé roky do vězení. Přesně před sedmdesáti lety byli hokejisté Bohumil Modrý a spol. odsouzeni ve vykonstruovaném procesu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, proč před 70 lety poslali komunisté hokejový nároďák do vězení

„My jsme měli návrh na špionáž, velezradu a hanobení vládních činitelů. Věděli jsme, jak to dopadlo s Horákovou nebo těma dřívějšíma generálama. Čekali jsme, že nás pověsí,“ vyprávěl pro Paměti národa Augustin Bubník.

Hokejisté se ale jen dopustili toho, že nesouhlasili s tím, že je nechtělo svazové vedení pustit do Londýna, kde měli obhajovat zlato na světovém šampionátu.

V hospodě U Herclíků nadávali na režim, vedoucí činitele a popíjeli. Ještě tam je státní bezpečnost pozatýkala.

O pár dní později policie zatkla i Bohumila Modrého. A to přesto, že U Herclíků vůbec nebyl udělal prokurátor z Modrého hlavu údajného spiknutí. Dlouhé měsíce estébáci hokejisty brutálně vyslýchali, nikdo se k protistátní činnosti nepřiznal. Jenže obhajovat se ve zmanipulovaném procesu nebylo vůbec možné.

„Měli jsme vynikající právníky, ale těsně před tím přelíčením je odvolali, ale dali nám právníky ex offo, což byli komunisti. Ti jim šli na ruku a nás vůbec nechránili.“

Kam zmizel celý nároďák?

Komunistický režim se zřejmě bál reakce veřejnosti na zatčení a souzení hokejových miláčků národa, a tak se proces odehrával mimo bez přítomnosti médií.

„V novinách se neobjevila čárka, nikdo nevěděl, kam najednou zmizelo celé národní mužstvo. Soud byl přesvědčený, že jsme byli viní a inženýr Modrý dostal 15 let, já jako nejmladší ze skupiny jsem dostal 14 let. Všech dvanáct hokejistů dostalo 77 let vězení,“ vypočítává Augustin Bubník.

Hokejisté si odpykávali trest v uranových dolech v Jáchymově. Po pěti letech byli propuštěni na svobodu.

Až v roce 1968 se hokejistům dostalo alespoň částečného zadostiučinění, když stát zrušil původní rozsudky. Nikdo z hráčů odsouzených ve vykonstruovaném procesu se ale už nikdy do reprezentace nevrátil.