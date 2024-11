Konec po 22 zápasech. Obránce Šustr se s Pardubicemi domluvil na ukončení smlouvy

„Andrej je férový a poctivý kluk. Prokázal, že je profík s výbornou tréninkovou morálkou. Bohužel si to zde nesedlo úplně ideálně, což cítily obě strany,“ uvedl sportovní ředitel klubu Petr Sýkora.

Třiatřicetiletý bek přišel do Pardubic na konci července a v extralize za Východočechy odehrál 16 zápasů s bilancí gólu a tří asistencí. Dalších šest startů si Šustr připsal v Lize mistrů. Nestal se ale výraznou oporou týmu, jak si klub představoval.

„Chtěl bych poděkovat fanouškům za skvělou atmosféru na zápasech doma i venku a také všem spoluhráčům za ty tři měsíce. Děkuji i vedení za možnost zde hrát a férový přístup. Vše jsme si vysvětlili a rozloučili se v dobrém. Takový je holt hokej,“ řekl Šustr a popřál týmu mnoho úspěchů.

V Dynamu nebude pokračovat Andrej Šustr. Vytáhlý obránce opouští klub po vzájemné dohodě.



Plzeňský odchovanec působil v extralize poprvé. Z Česka odešel v roce 2009 a hrál v univerzitní soutěži NCAA, v roce 2013 podepsal smlouvu jako nedraftovaný hráč s Tampou Bay. Od následující sezony si vybojoval místo v sestavě Lightning a hned v roce 2015 s týmem postoupil do finále Stanleyova poháru. Play off NHL ale vyhrálo Chicago.

Účastník Světového poháru 2016 později odešel do Anaheimu, následně strávil dvě sezony v KHL. Před třemi lety se do NHL vrátil, opět si zahrál za Tampu Bay a Anaheim, většinu času ale byl v nižší AHL. Loni zamířil do Kolína nad Rýnem. Celkově Šustr včetně play off v NHL odehrál 407 zápasů, ve kterých vstřelil 13 branek a přidal 61 asistencí.