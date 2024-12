Kubalíkovi návrat do Evropy prospěl, v reprezentaci září. ‚Najedou je to jiný hráč,‘ říká trenér Rulík

„Dávali si tam trochu přednost a úplně nevěděli, že jsem až takhle blízko. V zápase se to samozřejmě stane, ale jsem rád, že se to stalo jim a ne nám,“ jakoby trochu omlouval chybu Finů ve středním pásmu Dominik Kubalík, který byl ale postrachem hostující obrany po celý zápas.

Při prvním gólu ujel nerozhodným obráncům, při druhém zase svižnou ranou z pravého kruhu prostřelil blokujícího soupeře a gólmana, a od třetí trefy nebyl daleko. Výkon Kubalíka, ale i dalšího kanonýra Filipa Zadiny, který se po neúspěšné sezoně v NHL vrátil do Evropy, chválil trenér Radim Rulík.

„Je to hlavně pro ně dobře, protože v jaké byli pozici v NHL, tak tam neměli šanci na udržení formy a vůbec se nebavím o nějakém růstu nebo zlepšení formy. Tam se netrénuje, protože je hodně zápasů. Jakmile ti hráči nemají ten led v zápase, tak jdou dolů. Tím, že se vrátili do Evropy, tak jdou nahoru, protože jsou vytěžování ve svých týmech a najednou jsou to úplně jiní hráči,“ těší Rulíka.

„Vždycky pomůže, když je člověk na ledě a ještě se daří a pomáhá týmu. Když sem přijede, tak není v žádné křeči nebo očekávání, kdyby se mu dlouho nedařilo. Je to o něco snazší. Když sem člověk přijede, tak začíná od nuly,“ myslí si Kubalík.

Vedle něj ale mělo domácí publikum i další hrdiny. V reprezentačním dresu se představili hned čtyři kmenoví hráči Pardubic, a právě jejich jména byla součástí pokřiků nejčastěji.

Čeští hokejisté se v pátek přesouvají do Švýcarska, kde v sobotu sehrají druhý zápas Švýcarských her s domácím výběrem. V neděli pak také ve Fribourgu vyzvou Švédy.