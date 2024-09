Bylo těžké se do přípravky dostat, říká Pavel Palát o začátcích syna Ondřeje. Náborový Týden hokeje chválí

V rámci Týdne hokeje se na různých zimních stadionech po celé republice konají náborové akce s názvem Pojď hrát hokej. Nejinak tomu bylo i v hale Polárka ve Frýdku-Místku, kam dorazilo více než padesát dětí ve věku od 4 do 8 let. Poprvé tak oblékli dres klubu, v němž začínal letošní mistr světa Ondřej Palát. Nábor ve Frýdku-Místku vede jeho otec Pavel. Frýdek-Místek 22:08 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otec Ondřeje Paláta Pavel | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Každému říkám, Ovečkin začínal hrát hokej v páté, šesté třídě. Akorát že máma byla mistryně Ruska ve volejbale a táta mistr Ruska v basketbale, tak jak takový Ovečkin vypadal,“ vypráví ještě před nástupem možná budoucích hokejistů na led vedoucí přípravek ve Frýdku-Místku Pavel Palát.

Tatínkovi čerstvého mistra světa a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu visí všichni rodiče na rtech a pozorně poslouchají, co jim vedoucí náboru a mládežnický trenér říká. Toho těší především velký počet dětí, které si dorazily vyzkoušet hokejový trénink.

„Mně to připomíná tu složitou cestou, kterou jsme my museli do přípravky udělat. Chodili jsme s Ondrou na veřejnost a bylo strašně těžké se do přípravky dostat. Dneska vidím, jak široká veřejnost může přijít na nábory, může přijít přímo na led a my je budeme učit bruslit, pohybovat se, vstávat z ledu. Kdysi jsme brali přípravku tak, že tam přijdeme a musíme být hotoví hokejisté,“ vzpomíná na začátky svého syna Ondry Pavel Palát.

Na zájmu o hokej ve Frýdku-Místku se podle něj letos podepsalo i zlatý světový šampionát. „Mistrovství světa bylo opravdu dobře načasované. U nás ve Frýdku je to ještě umocněné tím, že tu máme Ondru, který s nevyhýbá tomu přijít mezi ty děti. Ani jsme nečekali, že se na nábor bude chodit v takové míře, je to fakt výborné,“ pochvaloval si Pavel Palát vysokou účast.

Syna na nábor přivedla i paní Dagmar. „Přišli jsme se synem Ondrou. Rozhodli jsme se, protože si to přál. Vyřval si, že chce hokej, i když my jsme moc nechtěli,“ říká.

A Ondru trénink v hale Polárka nadchnul. „Je to super. Chtěl bych do NHL, možná i do Třince,“ zmiňuje malý hokejista kromě nejvyšší mety i extraligový klub z nedalekého města.

Hokej není jen pro kluky

Náboru se ale neúčastnili pouze chlapci, maminka Soňa přivedla na frýdeckomístecký stadion i svou dceru Elišku. „Moc se mi na ledě líbilo. Chtěla bych být hokejistka, hokej se mi líbí,“ neskrývá nadšení.

Zhruba hodinu a půl po začátku akce už je registrační stolek prázdný a zůstal u něj už jen manažer frýdeckomístecké mládeže Michal Bobok. Na nábor přišlo 55 dětí, zájem o hokej podle něj ale evidují už v přípravkách a letošní mistrovství světa nepřivedlo o mnoho více dětí.

Jako funkcionář menšího klubu si uvědomuje, že jejich rolí je výchova talentů pro extraligové kluby, podle Boboka však nejde jen o to. „Určitě by to takhle mělo fungovat, nicméně by to mělo děti hlavně bavit, aby u toho zůstali celý život. Bylo by dobré, aby to takhle brali i rodiče a nekončili s hokejem brzo, aby děti sportovali i ve vyšším věku a naplňovalo je to do budoucna,“ myslí si manažer mládeže ve Frýdku-Místku.